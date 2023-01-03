Ekol Lojistik Sektörünün Hizmet İhracatı Şampiyonu Oldu

Ekol’ün vizyoner ve yenilikçi yapısıyla sektörün gelişimine katkı sağlarken, gerçekleştirdiği ihracat ile ülke kalkınmasının itici güçlerinden biri olmaya devam ettiğini söyleyen Ekol Türkiye Ülke Müdürü Arzu Akyol Ekiz, “Hizmet İhracatı Şampiyonları Ödülleri’nde sektörümüzde üst üste ikinci kez liderlik kürsüsüne çıkmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Dünya için en iyisi olmaya çalışırken bu başarıya ulaşmamız ne kadar doğru bir yolda olduğumuzun adeta bir göstergesi.” dedi.

Sektördeki 33 yıllık uzmanlıkla geliştirdikleri hizmet ve çözümlerle müşterilerinin işlerini kolaylaştırdıklarını ifade eden Ekiz, “Böylelikle müşterilerimizin kendi işlerine, üretimlerine odaklanmalarını sağlıyoruz. Ekol’ün çok uluslu yapısının sağladığı avantajla bundan sonra da müşterilerimizin dünyaya kolay açılmalarının önündeki engelleri kaldırmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

2021 yılında gösterdikleri başarılı performans ile sektörün 61,4 milyar dolarlık ihracata ulaşılmasına katkı sağlayan firmaların ödüllendirildiği Hizmet İhracatı Şampiyonları Ödülleri’nde, 17 kategoride ilk üçe giren 51 firma ödül aldı.