Deniz Ticareti Dergisi’nin Ocak Sayısı Yayında
Deniz Ticareti Dergisi’nin Ocak sayısı birbirinden farklı konularıyla okuyucunun beğenisine sunuldu.
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İMEAK Deniz Ticaret Odası'nın resmi yayın organı ve denizcilik sektörünün önde gelen dergilerinden olan Deniz Ticareti Dergisi’nin Ocak sayısı okuyucuların beğenisine sunuldu.
Deniz Ticareti Dergisi’nin Ocak sayısında öne çıkan başlıklar;
- DTO’nun Aralık Ayı Meclis Toplantısı’na İstanbul Valisi Davut Gül Katıldı
- İMEAK Deniz Ticaret Odası 25 Aralık 2023 Pazartesi günü “Özel Gündem” ile toplandı. Toplantıya Ticaret Bakanı Profesör Doktor Ömer Bolat katıldı.
- İMEAK DTO Yönetimi Antalya’yı Ziyaret Etti
- Tamer Kıran NTV’de 2023 Yılında Denizcilik Sektörünü Değerlendirdi
- İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı Meclis Başkanı İsmail Önal’ın başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek ve şube meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
- İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi’nin, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında denizcilik sektörünün ulaştığı seviyeyi kamuoyu ile paylaşmak ve denizciliğe yönelik ilgiyi artırmak amacıyla düzenlediği #100üncüyıldatürkdenizciliği Instagram Fotoğraf Yarışması sonuçlandı.
- İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi’nin Aralık ayında gerçekleştirilen 2023 yılı son meclis toplantısında Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel taşımacılık filo kapasitesinin 50 milyon DWT ile dünya sıralamasında yükselen yerinin altını çizdi.
- İTÜ Denizcilik Fakültesi'nde düzenlenen 139'uncu Balık Günü'nde İTÜ Denizcilik Fakültesi mezunları ve öğrencileri bir araya geldi.
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Vira Haber
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Etiketler : Deniz Ticareti Dergisi, İMEAK DTO, Ocak Sayısı
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