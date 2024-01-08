YATED Bosphorus Boat Show ile Yeni Bir Çığır Açtı

Sektörünün öncü kuruluşlarından Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği YATED; kendi fuar markası olan Bosphorus Boat Show ile alanında yeni bir çığır açtı.

YATED Fuarcılık A.Ş. ve ED Fuarcılık ve Organizasyon Ltd. Şti. iş birliği ile her yıl bir deniz ve bir kara fuarı olarak yapılmakta olan Bosphorus Boat Show fuarları ile sektör aynı çatı altında toplanıyor. 17-24 Şubat 2024’te Atatürk Havalimanı karşısı İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy’de yapılacak Bosphorus Boat Show Kara Fuarı’nda dünya markaları bir araya gelecek. Bosphorus Boat Show Kara Fuarı’nda 1500’den fazla marka, 500’den fazla tekne 100.000 m²’lik kapalı fuar alanının 45.000 m² net alanında bir araya gelecek ve fuarı yaklaşık 65.000 deniz sever ziyaret edecek. Kara Fuarı da Deniz Fuarı gibi minimum 3 ay öncesinden başlayan sosyal medya çalışmaları ve 1 ay öncesinden başlayan ‘özel pazarlama planı’ ile hedef kitleye tanıtılacak. Çok özel planlanıp organize edilen etkinlikler ile fuar alanı bir festival alanına dönüştürülecek ve hem katılımcılar hem de ziyaretçiler unutulmaz bir sekiz gün geçirecekler.

Fuarlara: Tekne (Motoryat, Yelkenli, Catamaran, Spor Boat, Megayat, Sürat Teknesi), bot, deniz motoru, tekne ekipman ve aksesuarları, deniz motosikleti, deniz oyuncakları, dalış malzemeleri, balıkçılık malzemeleri, kara ve deniz aracı markaları ve şirketleri ile birlikte leasing ve sigorta kuruluşları da katılacak. T.C Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, T.C. Ticaret Bakanlığı bilgisi dahilinde, IMEAK Deniz Ticaret Odası, İBB, Bakırköy Belediyesi, diğer ilçe belediyeleri ve pek çok STK’nın desteklediği fuarlarımıza çeşitli marka ve kurumlar da sponsor olarak değer katacaklar.

Kara Fuarı, 250'den fazla katılımcı, 1.500'den fazla marka ve geniş bir sektörel yelpaze ile 100.000 metrekarelik bir alana yayılan bir etkinliktir. Toplam net stand alanı 45.000 metrekare olan fuar, 65.000'den fazla ziyaretçiye ev sahipliği yaparak sektör liderlerini bir araya getirmektedir.

Vira Haber