Deniz Ticareti Dergisi’nin Şubat Sayısı Yayında

İMEAK Deniz Ticaret Odası'nın resmi yayın organı ve denizcilik sektörünün önde gelen dergilerinden olan Deniz Ticareti Dergisi’nin Şubat sayısının meclis gündeminde küresel ekonomideki belirsizlikler, uluslararası ticaret ve yeşil dönüşüm denizcilik gibi sektörü yakından ilgilendiren önemli konulara yer verildi. Toplantıya katılan Ticaret Bakanı Mehmet Muş da meclis üyelerine hitaben bir konuşma gerçekleştirdi.

Derginin söyleşi bölümünde Deniz Harp Okulu’nda Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanlığı görevini ve Bahçeşehir Üniversitesi’nde Enstitü Müdürlüğü ve Dekanlık görevlerini yürütmüş olan Prof. Dr. Nafiz Arıca, 19 Eylül 2022 tarihinde devraldığı Piri Reis Üniversitesi Rektörlüğü (Vekil Rektör) görevine ve hedeflerine yönelik Deniz Ticareti Dergisi’ne değerlendirmelerde bulundu.

Türk Loydu Vakfı Yayınlarından “Tersanecilikte Dünya ve Türkiye’nin Karşılaştırılması” ve “Anadolu Mavisi” isimli eserler Türk denizcilik sektörü ile buluştu. Eserlerin yazarları Ercüment E. Kafalı, Gazeteci Gökhan Karakaş ve Tarihçi Ali Bozoğlu kitaplarına dair önemli bilgiler paylaştılar.

Deniz Ticareti Dergisi’ni okumak için tıklayınız.

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