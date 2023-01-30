DÖDER, 'Denizcilikte İşçi Hakları Sempozyumu'nu Gerçekleştirdi

Denizcilikte İşçi Hakları Sempozyumu, birçok farklı şehir ve okullardan katılım sağlayan denizci öğrenciler eşliğinde, bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı ile başladı.

24. Dönem Denizci Öğrenciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tunahan AKIN, katılan denizci öğrencilere ve Moda Deniz Kulübü Yönetim Kuruluna teşekkür ettikten sonra günümüzde çoğu denizcilik öğrencisinin stajlarından sonra gemi hayatına ve çalışmalarına son verdiklerinden bahseden Akın, bunların en büyük nedeninin stajyerlerin bir iş tanımının olmamasından ve gemilerde yaşanan sorunlardan kaynaklandığının altını çizdi. Öğrenciler staj sürelerinde bazı gemilerde ağır koşullarda çalıştırılırken bazı gemilerde ise tam tersine işten uzaklaştırıldığına değinen Akın, bir müddet sonra öğrencilerin sektöre küstüklerini ve her geçen yıl çalışma sürelerinin azaldığından bahsetti. Bir öğrenci bir bölümü okuduğu taktirde uzun yıllar çalışmalı diyen Tunahan Akın, çalışma yılını artırmanın bizlerin elinde olduğunu belirtti. Biz hep eleştirmeden geliştirmeyi ve çözüm bulmayı her yaptığımız etkinlikte vurguluyoruz diyerek devam eden Akın sadece eleştirmeyi kutuplaştırmak olarak gördüğünü belirttikten sonra biz öğrencilerin çözümlerinin de bir yerde tıkandığından ve en büyük çözüm arayışının bunları dile getirmek olduğundan bahsederek sözlerini noktaladı.

Moda Deniz Kulübü İşçi Hakları Sempozyumu "Zabitlik ve Stajyerlikte Hukuksal Haklar" adlı oturumuyla başladı. Deniz Çalışanları Dayanışma Derneği Başkanı Ural ÇAĞIRICI, ITF Enspektörü Muzaffer CİVELEK ve Avukat Mehmet DURMAZ ile gerçekleştirildi.

ITF Türkiye Enspektörü olan Muzaffer Civelek, sözlerine burada olmaktan çok mutlu olduğunu dile getirerek başladı. Gençlerle beraber olmanın güç verdiğini ve gençleştirdiğini söyleyerek devam eden Civelek, öğrencilerin çağırdığı her yere gitmeye gayret ettiklerini ve olabildiğince fikirlerini ve tecrübelerini paylaşmaya özen gösterdiklerini dile getirdi.

Türkiye Denizciler Sendikası ve Türkiye Yat Kaptanları Derneği avukatlığını yapan Mehmet Durmaz, gemi çalışanlarının sorunlarıyla çok içli dışlı olduğunu belirterek konuşmasına başladı. Denizcilerin hukuki, psikolojik ve fiili sorunlarının sürekli gündemlerinde olduğunu belirten Durmaz, açılış konuşmasından anlaşıldığı üzere şu anki sorunun staj üzerine olduğunu söyleyerek devam etti.

Çoğu sektörde staj koşullarının ağır olduğunu dile getiren Mehmet Durmaz, "Umarım sizler stajı geçtikten sonra stajyerlere aynı koşulları sunmayan kişiler olarak devam edersiniz yolculuğa." diyerek sözlerini devam ettirdi.

Stajın belirli bir süresi olmadığını dile getiren Muzaffer Civelek, stajın zorunluluğun olmadığını ve yapılmasının tavsiye edildiğimi vurguladı. Zorunluluk hale getirilen stajın çözümlerinin de olması gerektiğini söyleyen Civelek, gemi bulunamamasından ve şirketlerin stajyer almamasından söz ederek konuşmasına devam etti.

Deniz Çalışanları Dayanışma Derneği Başkanı Ural Çağırıcı, denizcilik sektörünün dünyanın en ağır iş kollarından biri olduğunu dile getirerek verilen eğitimin denizcilik hayatına alıştırmadığını ve bu durumun psikolojik açıdan sorunlar yarattığından bahsetti. Yine aynı konuya değinen Muzaffer Civelek ise Ural Çağırıcı’ya katılarak gemiye henüz okurken alışılması gerektiğini söyleyerek, "Hiçbir meslek yoktur ki çalıştığın yerde uyuyorsun." diyerek ağır koşulları bizlere tek cümlede açıklamış oldu.

Gemiye çıkan stajyerlerin yaşadığı zorluklar, denizci kadınların içinde bulunduğu zorlu süreç ve yıpranma payı gibi öğrencilerin yönelttikleri soruları yanıtlayarak oldukça faydalı bir hale getirilen "Zabitlik ve Stajyerlikte Hukuksal Haklar" oturumu birçok öğrenciye de zorluk yaşamaları dahilinde ne yapılması gerektiğini öğretti. Özellikle herhangi bir sorunun daha yaşanmadan, önüne geçilebilmek adına hissedildiği anda danışılması gerektiği üzerinde duruldu.

"Denizcilikte İş Güvenliğinin Psikolojik Boyutu" adlı ikinci oturumda ise Denizcilik Psikolojisi Derneği Kurucu Ortaklarından Psikolog İrem BULUT ve Gemi Makineleri İşletme Mühendisi Önder BÖLÜKBAŞI denizci öğrencilere deneyimsel bir dinleti sundu.

Sosyal hayatımızda hata yapmamızın başlıca nedenlerine değinildi; dikkat ve konsantrasyon güçlüğü üzerinde duruldu. CRM (Ekip Kaynak Yönetimi) kavramı açıklandı, insanın olduğu her yerde hata mümkün olduğu için çeşitli çözüm yolları örnek gösterildi. Denizcilerin ruh sağlığı ve refahına zarar veren faktörlere değinildi, aile çevreden uzak kalmak, fiziksel mental yorgunluk, izolasyon ve yalnızlık, iletişim problemleri başlıca sebepler arasında yer aldığı vurgulandı. Çözüm odaklı yaklaşarak denizcilerin gemiye hazırlıklı olmaları açısından alması gerektiği çeşitli eğitimlerin önemi gösterildi. Yapılan araştırmalarda denizcilerin çoğunda depresyon ve anksiyetenin görüldüğü, ne yazık ki birçoğunun da destek görmediği istatistiklerle gösterildi. Bir farklı bakış açısıyla denizcilerin mesleğe uygunluk adına ve psikolojik olarak değerlendirilmesi, insan psikolojisini oldukça koruyacağı çözüm önerileri sunuldu.

İş güvenliği konusunda bir noktada sekteye uğraması sonucu oluşan kazaları detaylandıran İrem Bulut, insan kaynaklı oluşabilecek sorunların nedenlerinden bahsederek bizleri aydınlattı.

"Happy Ship" kavramından söz eden İrem Bulut; bütün ekibin birlik, beraberlik ve aidiyet duygularıyla çalışan bir ortam olduğunu söyleyerek huzurlu geminin nasıl olabildiğini bizlere detaylı bir şekilde aktarıldıktan sonra "Huzurlu gemi, güvenli deniz!" sloganıyla panel sona ermiştir.