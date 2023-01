NATO İstihbarat Akışını STM'nin Yazılımı ile Sağlayacak

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde, ulusal ve uluslararası arenada, yüksek teknolojiye sahip, yenilikçi ve milli sistemler üreten STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş., Türk savunma sanayiinin yazılım alanındaki en önemli ihracat başarılarından birine imza attı.

NATO’nun tercihi STM oldu

NATO’daki karar vericiler ve komuta kademesi için haberleşme ve bilgi sistemlerinin, temini, kurulumu ve idamesinden sorumlu NATO İletişim ve Bilgi Ajansı’nın (NCI Agency); NATO kapsamında istihbaratın yönlendirilmesi, toplanması, işlenmesi ve dağıtılmasına yönelik açtığı iki önemli ihaleyi de STM kazandı. NCI Agency, fiyat ve teknik yeterlilik değerlendirmesi sonucunda, NATO’ya üye ülkeler arasından açılan ve dünyanın önde gelen yazılım firmalarının katıldığı iki projede de STM’yi tercih etti.

Gerçekleşen teknik ve idari görüşmelerin ardından, STM ve NCI Agency arasında sözleşme imzalandı. INTEL-FS Projesinin başlangıç toplantısı Hollanda’nın Den Haag şehrinde bulunan NCIA Merkezi’nde başarı ile gerçekleştirildi.

STM, NATO Karargâhları arasındaki istihbarat akışını sağlayacak

Proje, Intelligence Functional Services (INTEL-FS 2) - Spiral 2 and BMD functions in INTEL-FS Backend Services (I2BE) and User Applications (I2UA) olarak adlandırılıyor. STM proje kapsamında geliştireceği yazılımla, NATO komutanlıkları için istihbaratın yönlendirilmesi, toplanması, işlenmesi ve dağıtılmasını sağlayacak. Dünyadaki tüm NATO karargâhları ve üsleri, istihbarat akışlarını STM’nin geliştireceği ve modernize edeceği bu yazılımlar üzerinden yapacak. NATO’nun istihbarat altyapısını modernleştirecek INTEL-FS Projelerinin yaklaşık 3.5 yıl sürmesi planlanıyor. INTEL-FS projeleri toplamda bir Türk firmasının NCI Agency ile imzaladığı en büyük ölçekli sözleşmelerden birisi olarak öne çıkıyor.

STM INTEL-FS’de İlklere İmza Atacak

INTEL-FS geliştirme süreci, uygulanacak teknoloji ve sunacağı çözümlerle bünyesinde ilkleri barındıran bir proje olacak. INTEL-FS, NATO için çevik (agile) yazılım yönetimi ile yazılacak ilk projeler arasında olma özelliği taşıyor. Proje, NATO’nun kendi platformu üzerinde geliştirilecek ve çalıştırılacak. Verilerin entegrasyonunu da içeren proje; mikro servis tabanlı, dağıtık yapıda ve genişleyebilir olacak.

Güleryüz: Proje Türk mühendislerinin eseri olacak

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye için yazılım alanında çok önemli bir ihracat başarısına imza attıklarını söyledi. Dünyadaki en önemli uluslararası kuruluşlardan NATO için daha önce de farklı projeler gerçekleştirdiklerini ifade eden Güleryüz şöyle devam etti:

“STM olarak, NATO Bütünleşik Elastikiyet Karar Destek Modeli ve NATO Integration Core Projesini başarıyla tamamlamıştık. Şimdi ise yazılım geliştirme alanındaki yetkinliğimizle, NATO’nun istihbarat altyapısının teknolojik dönüşümünü sağlayacağız. Yönetim bilişim sistemi olarak imza atacağımız INTEL-FS projesi ile NATO komutanlıkları her türlü istihbarat verisine kullanıcı deneyimine önem veren modern arayüzlerle erişecek. Projenin tamamı Türk mühendislerince yürütülecek. Yaklaşık 100 kişilik bir uzman kadromuz ile proje için çalışmaya başladık.

Projenin bir ayağında, istihbarat bilgilerinin yönlendirilmesi, toplanması, işlenmesi, dağıtılması ve kullanılması kabiliyetini sağlayan ve arka uç olarak nitelendirilen ‘back-end’ servislerini, diğer ayağında ise son teknolojiyle modern kullanıcı arayüzlerini geliştireceğiz. Aynı zamanda, INTEL-FS yazılımları bir araya getiren ciddi bir entegrasyon projesi olacak. Yazılımın genişleyebilir olması da önemli bir unsur. Geliştirmeye başladığımız yazılım ile NATO’nun istihbarat altyapısına güvenilir ve iş sürekliliğine odaklanmış bir sistem kazandıracağız.”

“Yazılım geliştirmede NATO’dan alınan en büyük ihracat projelerinden biri”

Bu proje ile önemli bir tecrübe kazanımı gelişeceğini de belirten Güleryüz, “Veri analizi anlamında operasyonel bir kabiliyet oluşacak. Projede edineceğimiz tecrübe ve yeni birikimlerle, yurt içinde istihbarat ve güvenlik birimlerimizin benzer ihtiyaçları için de her daim hazır olacağız” dedi. INTEL-FS Projelerinin ihracattaki önemine de değinen Güleryüz, “INTEL-FS’in, Türkiye’nin NATO’dan yazılım geliştirme alanındaki aldığı en büyük ihracat projelerinden biri olması da bizler için ayrı bir gurur kaynağı oldu. Savunma ve bilişim alanındaki mühendislik tecrübemiz, katma değeri yüksek ürün ve çözümlerle, Türkiye’nin ihracat hedeflerine katkı vermeyi sürdürecek” ifadelerini kullandı.

STM’nin NATO Tecrübesi

“Bugünün değil geleceğin teknolojilerini” hedefleyen STM, NATO için daha önce önemli projeler gerçekleştirmişti. NATO’dan, sivil ve yerel kuruluşlara kadar geniş bir alanda danışmanlık hizmeti sağlayan Türkiye’nin teknoloji odaklı ilk düşünce merkezi STM ThinkTech, NATO’ya karar destek sistemi alanında 6 ayrı ihracat gerçekleştirmişti. NATO'nun, pandemi, büyük çaplı elektrik kesintisi, siber saldırılar ve insan hareketleri gibi stratejik şoklar karşısında karar verme süreçlerine destek olmak amacıyla STM’nin geliştirdiği NATO Bütünleşik Elastikiyet Karar Destek Modeli; büyük çaplı, karmaşık problemlerin yaratacağı etkilerin doğru analizi ve karar vericiler tarafından çizilecek yol haritalarının belirlenmesi adına önemli bir rol üstleniyor.

Komuta kontrol alanında da NATO için projeler yürüten STM, savaş alanının tamamında durumsal farkındalığı önemli ölçüde destekleyecek NATO Integration Core (INT-CORE) Projesini başarıyla tamamlamıştı. Karar vericilere doğru zamanda, doğru bilginin verilmesini sağlayan INT-CORE; komuta kontrol, müşterek resim, muharebe sahası, görev vb. ile ilgili bilgilerin yayılımını desteklemek için komuta kontrol iş süreçlerini içeriyor. STM, NATO Afganistan Görev Ağı Entegrasyon Çekirdeği (AMN INT CORE) Projesi’ni de teslim etti. STM son olarak, Haziran 2022’de NATO Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi ile deniz güvenliği alanında İyi Niyet Protokolü’ne imza atmıştı.