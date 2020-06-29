Deniz Ticareti Dergisi’nin Yeni Sayısı Çıktı

Tayf Ajans bünyesinde Hakkı Şen’in Genel Yayın Yönetmenliği ve Ayşe Olcay’ın Genel Koordinatörlüğünde hazırlanan Deniz Ticareti Dergisi’nin yeni sayısı okuyucularının beğenisine sunuldu.

Denizcilik sektörünün önde gelen dergilerinden birisi olan Deniz Ticareti Dergisi’nin Temmuz ayı sayısında DTO Haziran Ayı Meclis toplantısında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımı ön plana çıktı. Bakan Varank, denizcilik sektörüne dair önemli açıklamalarda bulundu.

Yeni sayıda Covid-19’un sektöre etkileri, dünya ve Türkiye'deki en yeni gelişmeleri bulabileceğiniz gibi bu sene 40 yıllık uzun çalışma yolculuğunu kutlayan, yurt içi ve yurt dışında öncelikli olarak marin elektrik hizmeti sunan ELKON İcra Kurulu Üyesi ve Otomasyon Direktörü Kenan Elmas ile yurt dışı hedeflerini ve yeni normal düzene dair gerçekleştirdiğimiz söyleşiyi de keyifle okuyabilirsiniz.

Denizcilik sektörüyle ilgili daha birçok gelişmenin bulunduğu dergimizi keyifle okumanız dileğiyle.

https://www.virahaber.com/d/file/DenizTicaretiDergisi.pdf

Vira Haber