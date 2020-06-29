Yalıkavak Marina Sezonun İlk Mega Yatlarını Ağırlıyor!

2018-2019 döneminde Dünyanın En İyi Süper Yat Marinası seçilen Yalıkavak Marina, uluslararası deniz hudut kapılarının açılmasıyla özellikle yabancı mega yatlardan yoğun ilgi görmeye ve rezervasyon taleplerini almaya başladı.

Deniz hudut kapıları açılır açılmaz dev yatlar soluğu Yalıkavak Marina’da almaya başladı. Türkiye'ye Yalıkavak Marina’ya ilk demir atan yatlardan biri de 60 metre uzunluğundaki Kaiser oldu. Sezonun ilk mega yatı muhteşem Kaiser, adına yaraşır bir görkeme sahip. Yalıkavak Marina’da yaklaşan tekne trafiği ile ciddi bir hareketlilik de başladı. Kaiser’in ardından 50 metre uzunluğundaki White ve 40 metre uzunluğundaki Ares de Yalıkavak Marina’ya yanaştılar.

Yalıkavak Marina Direktörü Deniz Akaltan, “Dünya yatçılık sektörünün en prestijli The British Yacht Harbour Association (TYHA) tarafından “Dünyanın En İyi Süper Yat Marinası” oylamasında birinci seçilen ilk ve tek Türk marinası Yalıkavak Marina olarak tüm fonksiyonlarımız ile çalışmalarımıza hızla devam etmekteyiz. Misafirlerimize ayrıcalıklı bir deneyim sunabilmek için tüm COVID-19 tedbirlerimizi aldık ve sezona güçlü bir şekilde başladık. Bağlama ve çekek operasyonlarımız eksiksiz devam ettiği gibi servis ve hizmetlerimizde de her şey yolunda gidiyor.

Uluslararası deniz hudut kapılarının açılması ile hemen hemen her gün bir mega yat Yalıkavak Marina’ya demir atmaya devam ediyor. Bağımsız Devletler Topluluğu (CIS) ülkelerinden; İngiltere ve Rusya’dan özellikle büyük bir ilgi oldu. Ülkemizde bu yaz yat turizminin yükselişe geçeceğini ve hızlı bir trafiğin başladığını şimdiden söyleyebiliriz. Gelen rezervasyon talepleri de bu sezonun deniz turizmi açısından pozitif geçeceğini göstermektedir.” diye konuştu.

Aynı anda 620 yatı ağırlayabilen Yalıkavak Marina hem yat sahiplerine hem de ziyaretçilere dinamik bir yaşam stili ve eşsiz ayrıcalıklar sunuyor. Dünyanın önde gelen 100’den farklı markasına ev sahipliği yapan Yalıkavak Marina, Türk ve dünya mutfaklarından örnekler sunan gurme restoranları, butik otelleri ve Avrupa Birliği (“AB”) normlarındaki Mavi Bayraklı plajıyla deniz tutkusunu lüks resort anlayışıyla harmanlayarak kişiye özel eşsiz bir marina deneyimi sunuyor.

Göz alıcı güzelliği ve çekici mekanlarının yanı sıra Yalıkavak Marina, marina operasyonlarını kusursuz yöneten iyi eğitimli ve tecrübeli çalışanları ve tüm yıl boyunca marinanın güvenliğini sağlayan etkili güvenlik ekibi ile de göz dolduruyor. Yalıkavak Marina ayrıca 1000 amper – 380 volt kıyı elektriği, 7/24 palamar hizmeti, dalgıç hizmeti, 7/24 aktif güvenlik elektronik kontrollü girişler, her bağlama noktasında yüksek hızlı WiFi bağlantısı, yakıt istasyonu, gümrüksüz yakıt imkanı ve helikopter pisti olanaklarının yanı sıra gümrük kapısı olarak da işlev görüyor. Yalıkavak Marina dünyaca ünlü markaların ve seçkin yaşam alanlarının dahil olduğu bölgenin en büyük lüks AVM’sine ve ödüllü Beach ve Boutique otellere de ev sahipliği yapıyor.

Vira Haber