Türk Armatörler Birliği’nden Webinar

Dünya dijital dönüşüm ile 4. sanayi devrimini yaşamaya başladı. Küresel deniz taşımacılığı da bu dönüşümün içerisine hızla girmeye devam ediyor. Büyük filolara sahip denizci ülkeler bu dönüşümde başat rol oynuyorlar. Türk deniz taşımacılığı sektörüne de bu dönüşüme hazır hale getirmek ve hızla bu dijital dönüşüm gemisinin içine katmak çok önemli.

Bu sebeple webinar deniz taşımacılığı sektörüne yönelik olarak dijitalleşme konusunda bir farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleştirilecek.

Webinara deniz taşımacılığı sektöründen armatörler, şirketlerin ilgili personeli, zabitler, denizcilik fakülteleri ile diğer ilgili fakültelerin öğretim üyeleri ve öğrencileri, ilgili bakanlıkların çalışanları veya deniz taşımacılığında dijitalleşme konusuna ilgi duyan kişiler katılabilir. Webinarın katılımcı detaylarına ve içerik bilgilerine aşağıdaki kayıt linkinden ulaşılabilirsiniz.

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_iyR-nusFSQW1qgXYvuMCqw

Vira Haber