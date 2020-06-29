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Binlerce Balık ve Yengeç Ölmüştü, Bakanlık İnceleme Başlattı

Binlerce Balık ve Yengeç Ölmüştü, Bakanlık İnceleme Başlattı

Küçükçekmece Gölü'nde binlerce balığın ölümü sonrasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri gölde incelemeler yapıp numune aldı.

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Küçükçekmece Gölü'nde henüz belirlenemeyen nedenle ölen binlerce balık ve yengeç kıyıya vurdu.

Küçükçekmece gölünde henüz sebebi belirlenemeyen çeşitli balık türlerinin ölümüne sebep olan olay için bir yandan temizleme bir yandan da inceleme çalışmalarına başlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı ekipler sabah saatlerinde gölün farklı bölgelerinden numune aldı.

Numunelerin incelenmesini sonrasında balık ölümlerine sebep olan durum hakkında açıklama yapılması bekleniyor.

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Vira Haber

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