Uyarı Gecikmedi, Afrika Sıcakları Kapıda!

Aşırı güneşe maruz kalınması durumunda güneş çarpması ve beyin kanamasına sebep olabileceği uyarısında bulunan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Kenan Kıbıcı, "Korunması gereken grup, 5 yaş altındaki çocuklar ve 65 yaşın üzerindeki erişkinler. Bunun dışında tansiyon, şeker, böbrek ve kanser hastalarının 10.00 ve 16.00 saatleri arasında sıcağa maruz kalmaması gerekiyor" diye konuştu.

Aşırı yağışların sel ve su baskınlara sebep olduğu ülkemizde bu hafta yerini Afrika sıcaklarına bırakıyor.

Uzmanlar, Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının bunaltacağı uyarısında bulunarak, sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olacağını açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul'da bu hafta hava durumu şöyle:

Vira Haber