Sınırlar Açılıyor, İşte O Tarih…
Yunanistan, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kapalı olan sınır kapılarını 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye tekrar açıyor.
A+A-
Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelyos Petsas yaptığı açıklamada, hem Edirne-Kastanies hem de İpsala-Kipi sınır kapılarının 1 Temmuz'dan itibaren tekrar açılacağını bildirdi. Alınan kararla birlikte gezi, turizm ve ticaret amacıyla Yunanistan'a giriş yapmak isteyenler sınır kapılarından ve deniz yoluyla ülkeye girebilecek. Petsas, ayrıca deniz sınırlarının da yeniden açılacağını ifade ederek, yurt dışından Yunanistan limanlarına girişlerin açılacağını söyledi.
Vira Haber
Bu haber toplam 128 defa okunmuştur
Etiketler : Yunanistan, Sınır, Deniz, Turizm, Türkiye
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.