Sınırlar Açılıyor, İşte O Tarih…

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelyos Petsas yaptığı açıklamada, hem Edirne-Kastanies hem de İpsala-Kipi sınır kapılarının 1 Temmuz'dan itibaren tekrar açılacağını bildirdi. Alınan kararla birlikte gezi, turizm ve ticaret amacıyla Yunanistan'a giriş yapmak isteyenler sınır kapılarından ve deniz yoluyla ülkeye girebilecek. Petsas, ayrıca deniz sınırlarının da yeniden açılacağını ifade ederek, yurt dışından Yunanistan limanlarına girişlerin açılacağını söyledi.

Vira Haber