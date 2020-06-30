Fatih Sondaj Gemisi Zonguldak'a Ulaştı
Türkiye’nin ilk milli sondaj gemisi olan ‘Fatih’, gerçekleştireceği ilk sondaj faaliyeti için Zonguldak’a ulaştı.
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Fatih Sondaj Gemisi, ilk sondaj faaliyetini gerçekleştirmek üzere Zonguldak’a ulaştı.
Türkiye’nin ilk yerli sondaj gemisi olan Fatih, sondaj faaliyetini gerçekleştirmek üzere, 29 Mayıs’ta İstanbul’dan Trabzon Limanı’na gelmişti. Burada kule montajı tamamlanan gemi, Trabzon’dan ayrılarak Zonguldak’a ulaştı ve Çaycuma ilçesinin Filyos Beldesi açıklarına demirledi.
Fatih Sondaj Gemisi, 15 Temmuz’da Ereğli açıklarındaki ‘Tuna-1’ lokasyonunda ilk sondaj faaliyetine başlayacak.
Vira Haber
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Etiketler : Fatih Sondaj Gemisi, Sondaj, Gemi, Liman
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