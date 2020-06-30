Çanakkale’de Feribot Seferleri Artıyor
Gestaş A.Ş. Çanakkale’de boğaz ve adalar hattında feribotla araç ve insan taşımacılığının 1 Temmuz itibariyle sefer sayılarını arttıracağını duyurdu.
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Bu kapsamda, Çanakkale boğaz hattında 18, adalar hattında ise günlük 16 feribot sefer olacak.
Konuya ilişkin Gestaş A.Ş.’den yapılan yazılı açıklamada; “01.07.2020 tarihi itibariyle Gökçeada-Kabatape, Bozcaada-Geyikli ve Çanakkale-Kilitbahir hatlarındaki sefer sayılarımız artırılmıştır. Adalar hattında +8 sefer ile toplamda 16, Çanakkale-Kilitbahir hattında ise +18 sefer ile toplamda günde 76 sefer gerçekleştirilecektir” ifadelerine yer verildi.
Vira Haber
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