Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen, İstanbul Boğazı’nda Dalış Yaptı

Ercümen, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle İstanbul Boğazı'ndaki hayatı ve çevre kirliliği gözlemlemek için ilk dalışını gerçekleştirdi. Yaptığı dalışla, plastik atık kirliliğine dikkati çekti.

"RESMEN PLASTİK ATIK DALIŞI YAPTIM"

İlk dalışını Kız Kulesi çevresinde, ikinci dalışını Ahırkapı Feneri açıklarında, üçüncü dalışını ise Ortaköy Camisi önünde yapan Ercümen, dalışlar esnasında çok sayıda atık madde topladı.

Ercümen, İstanbul Boğazı’nda resmen plastik atık dalışı yaptığını ifade ederek şöyle devam etti: " Bizim yüzümüzden balıklar burada nasıl barınabiliyor ve biz o deniz ürünlerini nasıl güvenip yiyeceğiz onu da bilmiyorum ama gördüğüm şey, ben bile suyun içinde yüzmekte zorlandım. Her yerim atık dolu. Suyun altından o kadar çok eldiven, maske, şişe, dezenfektan, poşet ne ararsanız çıkartmaya çalıştık ki ama bizim gücümüzle olacak bir şey değil. Ülkenin ve bence dünyanın en güzel yerlerinden birisi, plastik atıklarla boğulmak üzere."

Vira Haber