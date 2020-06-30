Şahika Ercümen Kirliliğe Dikkat Çekmek İçin Boğaz'da Dalış Yaptı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Temsilciliği tarafından “Sudaki Yaşam Savunucusu” olarak atanan Dünya Serbest Dalış Rekortmenı Şahika Ercümen, İstanbul Boğazı’nda kirliliğe dikkat çekmek için bir dalış gerçekleştirdi.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı vesilesiyle İstanbul Boğazı’na dalış gerçekleştiren Ercümen, Boğaz’daki kirliliğe dikkat çekti.

BOĞAZ’A ATILAN MASKE VE ELDİVEN SAYISI ÇOK ARTTI

Dalış sonrası açıklama yapan ercümen, “Benim gözlemlerim maalesef çok kötü. Koronavirüs döneminde atık eldiven ve maskelerin sayısı çok arttı.

Bunlar yağmurlar ve rüzgarlar yoluyla denizlere de çok fazla ulaşmış. Öncelikle bunların dışarıda olması, doğru şekilde izole edilmeden atılması virüsün yayılması için de çok büyük risk taşıyor.

şu anda geri dönüştürülemeyen maske, eldiven ve hatta el dezenfektanı şişelerinin denizlerde olduğunu gözlemliyoruz. “

Vira Haber