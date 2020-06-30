Jotun Yeşiladımlar İle Evden de Yeşil Adım Atmak Mümkün

Jotun YeşilAdımlar sosyal sorumluluk kampanyası bu yıl herkesi oyun oynamaya davet ediyor!

2017 yılından bu yana her yıl farklı bir yeşil amaç uğruna hayata geçen Jotun YeşilAdımlar kampanyası yeniden başlıyor. Şimdiye dek 20 bin adet ağaç dikilen ve 100 bin metrekarelik deniz tabanı temizliği yapılan kampanya kapsamında bu yıl şifa ormanı dikilecek.

Bu yıl Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği ile iş birliği yapan Jotun YeşilAdımlar, dernekle birlikte proje kapsamında 15.000 fidanın dikimi, bakımı ve korunmasını sağlayacak.

2020’DE KOCAMAN BİR ŞİFA ORMANI OLUŞTURMAK İÇİN OYUN OYNANACAK

Jotun YeşilAdımlar kampanyası bu yıl kocaman bir Şifa Ormanı için herkesi oyun oynamaya davet ediyor. Evlerden bile yeşil adımlar atılabilmesi için geçtiğimiz yıllardan farklı olarak bu yıl www.jotunyesiladımlar.com internet sitesine girerek oyuna başlanacak ve oyunda yerine ulaşan her tohum için Jotun da doğaya bir fide ekecek.

Geçtiğimiz yıllarda atılan her adım yeşile dönüşürken, Jotun bu yıl tüm dünyanın içinde bulunduğu koşullar sebebiyle oynadıkça doğaya katkıya dönüşecek bir oyunu hayata geçirdi. Kurgulanan ve cep telefonlarından oynanabilen oyunda oyuncuların kazanmasıyla birlikte doğa da kazanacak.

Projenin sonunda ise Türkiye’nin ekolojik açıdan verimsiz bir bölgesine fayda sağlamak üzere bir Şifa Ormanı oluşturacak. Jotun YeşilAdımlar kampanyası; bu bölgeye, Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nin iş birliğinde ekinezya, kekik, lavanta ve çok daha fazlasından oluşan toplamda 15.000 fidan dikerek Şifa Ormanı oluşturacak.

Ekilecek fideler sayesinde verimsiz toprakların zenginleşmesi, biyoçeşitliliğin korunması, arılar, kelebekler gibi polinatörlere uygun bir habitat sağlanarak bu canlıların korunması ve çoğalması teşvik edilecek. Böylelikle toprakta su tutulması, toprağa karbon gömülmesi ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin azaltılması gibi olumlu etkilerin oluşması sağlanacak.

Jotun YeşilAdımlar projesinin online olarak gerçekleştirilen basın toplantısında Jotun Doğu Asya ve Orta Asya Pazarlama Direktörü Başak Kanat ve Jotun Türkiye Pazarlama Müdürü Merve Ergün konuşmacı olarak yer aldı. Kanat konuşmasında Jotun’un çalışma prensiplerinden, yatırım alanlarından ve AR-GE çalışmalarından bahsetti.

Merve Ergün ise “Verimsiz topraklar nedeniyle biyoçeşitlilik azaldıkça, canlıların yaşayacakları alanlar daralıyor ve hem kendileri hem de insanlar için ürettikleri besinler azalıyor. Bu durum en önemli polen taşıyıcıları olan arıların sayısının azalmasına sebep olmakla kalmıyor gıda kıtlığı endişesini daha da artırıyor. Bu ihtiyaçtan yola çıkarak sizlerin de desteği ile ekolojik olarak dönüştürücü bir projeye imza atıyoruz. Bu yıl, doğanın hem kendine hem de bizlere yetebilecek iyileştirici gücünden faydalanmak istiyoruz. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği ile bir Şifa Ormanı projesi gerçekleştiriyoruz.” diyerek projenin ayrıntılarını paylaştı.

Doğaya yeşil izler bırakacak oyun Jotun YeşilAdımlar’ın internet sitesine girilerek oynanabiliyor: https://jotunyesiladimlar.com/

JOTUN YEŞİL ADIMLAR

Jotun 2017 yılında “Jotun YeşilAdımlar” adını taşıyan sürdürülebilirlik politikasından yola çıkarak Jotun YeşilAdımlar sosyal sorumluluk kampanyasını hayata geçirmişti. “YeşilAdımlar” adını taşıyan mobil uygulama üzerinden gerçekleşen kampanyada kullanıcılar uygulamayı açarak dünyanın dört bir yanında yürüdüler. Yollar yüründükçe uygulamada bulunan haritada yollar yeşile boyandı; yürünen her 4 km için ise bir ağaç dikildi.

2017 ve 2018 yıllarının sonunda Jotun YeşilAdımlar kampanyası sayesinde TEMA Vakfı iş birliği ile toplamda 20.000 ağaç dikimi gerçekleşti. 2019’da ise bu kez deniz dibi temizliği için yeşil adımlar atıldı. Yeşile boyanan her 4 km için Sualtı Temizlik Bilinçlendirme ve Hareketi Derneği’nin iş birliğiyle deniz tabanından 10 metrekarelik bir alan temizlenerek Jotun YeşilAdımlar kampanyasıyla ile İstanbul kıyı şeridinde toplamda 100.000 m2’lik bir alan deniz dibi atıklarından arındırıldı.

Vira Haber