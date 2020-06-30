Ukrayna Antalya Konsolosu Khomenko'dan Önemli Açıklamalar

1 Temmuz'da Türkiye - Ukrayna uçuşlarının başlamasıyla birlikte, Antalya'da Ukraynalı turist hareketliliği bekleniyor.

Antalya'ya en çok turist gönderen üçüncü ülke konumunda olan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye'ye uçuşların başlayacağını açıklamıştı.

Bu açıklamanın ardından Ukrayna - Türkiye arasında bir turist hareketliliği bekleniyor.

UKRAYNALI TURİST SAYISI ARTIYOR

Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Viacheslav Khomenko konuyla ilgili şunları söyledi:

"Güneş, deniz, Türk milletinin misafirperverliği ve her şey dahil konsepti sayesinde, yıldan yıla gelen Ukraynalı turist sayısı artıyor.

Ukraynalı turistler, kesinlikle Antalya'ya gelecek.

TÜRKİYE BU SEZON İÇİN BİRÇOK ADIM ATTI

Otellerin organizasyonu, güvenlik tedbirleri, plajlarda, otellerde ve tarihi yerlerde turistlerin uyması gereken kuralları gösterdiler. Türkiye bu sezon için birçok adım attı, turistlerin de dikkatli olması lazım.

Turistlerimizin havalimanı, transfer, plaj ve yemek salonları gibi toplumsal yerlerdeki görevlilerin uyarılarını dikkate almasını istiyoruz. Antalya'daki Ukraynalılar için acil hattımız +90 554 169 96 60.