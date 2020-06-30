Türkiye Denizcileşmeye Devam Etmeli

Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 94. yılını kutlayan Öztürk, “Büyük Önder Atatürk’ün “Denizini kontrol altında tutan, ihtiyacı olan bir şeyi, ihtiyacı olduğu zaman, istediği konuma ulaştırabilen kazanır” sözü, “Denizci Millet, Denizci Ülke” olma hedefinde bize ışık tutmaya devam ediyor” dedi.

Dünya kargo hareketinin yüzde 90’ını gerçekleştiren deniz taşımacılığının öneminin, Kovid-19 küresel salgını döneminde daha net şekilde ortaya çıktığını ifade eden Öztürk, denizciliğin hem hacmen hem de otonom gemiler, insansız limanlar, Lojistik 4.0, Blockchain teknolojisi ile dijital olarak dönüştüğünü söyledi.

FİLODA 16. SIRADAYIZ

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı 2019 Raporu’na göre Türk deniz filosunda bin 522 Türk sahipli gemi bulunduğunu belirten Öztürk, “7 milyon 164 bin dedveyt tonu Türk bayraklı olmak üzere Türk sahipli gemi filomuzun büyüklüğü 27 milyon 609 bin dedveyt ton. Küresel deniz filosundaki toplam payımız yüzde 1.41 iken, dünyada 16. sıradayız. Ülkemizin ilk 10 denizci ülke arasında yer alma hedefi için daha fazla denizcileşmeye ihtiyacımız var” diye konuştu.

Türkiye’nin 177 limanla Akdeniz’de dördüncü sırada yer aldığını dile getiren Öztürk, konteyner limanlarında 11 milyon TEU’dan fazla, tüm limanlarda ise toplam 500 milyon tona yakın yükün elleçlendiğini kaydetti. Dış ticarette denizyolunun kullanım oranının yüzde 63 seviyesinde olduğunu belirten Öztürk, “Üç tarafı denizle çevrili bir ülke olarak en ucuz ve çevreci taşıma modu olan denizyolunu, diğer taşıma modları ile entegre şekilde çalıştırmalıyız. Limanları sanayi merkezlerine bağlayıp lojistik performansımızı artırırsak, ülke ekonomisinin rekabet gücünü de yükseltmiş oluruz” dedi.

İZMİR LOJİSTİKTE AKTARMA MERKEZİ OLUR

Öztürk, şöyle devam etti: “İzmir Limanları, yaklaşık 1.6 milyon TEU elleçleme rakamı ile ülkemiz konteyner taşımacılığında yüzde 15 paya sahiptir. Alsancak Limanı ve bu limanla birlikte değerlendirilecek “Kuzey Ege Çandarlı Limanı Projesi”, Aliağa bölgemizdeki limanlar ile Kuşak ve Yol Projesi’nde aktarma merkezi olarak konumlanabiliriz. Çin’in Avrupa’daki lojistik üssü haline gelen Pire Limanı’na alternatif olabiliriz. İzmir Körfezi ve Limanı Rehabilitasyon Projesi’ni tamamlayarak İzmir Limanı’nın ekonomik, Körfezin ekolojik kalkınmasını sağlayabiliriz. Odamızın da işbirliği yaptığı İzmir Denizcilik Kültür Merkezi ve İzmir Deniz Festivali projeleri ile İzmir’i denizci şehire dönüştürebiliriz.”