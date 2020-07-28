Deniz Ticareti Dergisi’nin Yeni Sayısı Çıktı
Tayf Ajans bünyesinde Hakkı Şen’in Genel Yayın Yönetmenliği ve Ayşe Olcay’ın Genel Koordinatörlüğünde hazırlanan Deniz Ticareti Dergisi’nin yeni sayısı okuyucularının beğenisine sunuldu.
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Denizcilik sektörünün önde gelen dergilerinden birisi olan Deniz Ticareti Dergisi’nin Ağustos ayı sayısı “Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Meclis Toplantısı’na Konuk Oldu” başlığı ile öne çıkıyor.
Denizcilik sektörünü ilgilendiren makaleler, söyleşiler ve istatistik raporlarının bulunduğu dergide ayrıca son bir ay içerisinde gerçekleşen önemli etkinlerde okuyucunun beğenisine sunuluyor.
https://www.virahaber.com/d/file/DenizTicaretiDergisi.pdf
Vira Haber
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Etiketler : Deniz Ticaret Odası, İMEAK, Deniz, Denizcilik
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