Balon Balığı Sonu Oldu

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki tatil merkezi Adrasan'da yaşayan 67 yaşındaki Mehmet Berk, bir arkadaşının olta ile yakaladığı balon balığını yedikten sonra fenalaştı.

Önce Kumluca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Berk, ardından Antalya'daki özel bir hastaneye sevk edildi.

Berk, burada yapılan müdahaleye rağmen solunum yetmezliğine bağlı hayatını kaybetti.

BÜTÜN ORGANLARI ZARAR GÖRMÜŞ

Babasının kanser hastalığını yendikten sonra daha stressiz bir ortamda yaşamak için Adrasan'a yerleştiğini söyleyen Sedat Berk, "Arkadaşı, babama 'ben sürekli yiyorum, bir şey olmuyor' demiş. Babam da bunun üzerine balon balığını tüketmiş. Yedikten bir süre sonra fenalaştı. Babamın da kanser hastalığında gördüğü tedaviler nedeniyle bünyesi zayıflamıştı. Bütün organları zarar görmüş. 2 günlük yaşam savaşını kaybetti." ifadelerini kullandı.

Vira Haber