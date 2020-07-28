T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Bodrum Deniz Müzesi’ne Hibe

T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığının modelcileri tarafından Bodrum Deniz Müzesi’ne özel olarak yapılan gemi modelleri TCG Bodrum, Turgutreis Zırhlısı ve Ada sınıfı korvet model gemilerinden oluşuyor.

Hibe edilen diğer eserler ise Turgut Reis ve Barbaros Hayrettin Paşa yağlı boya tablolarının röprodüksiyonları. Koleksiyonun ziyarete açılış töreni Bodrum Belediye Başkanı Sayın Ahmet Aras, Başkan Yardımcısı Sayın Emel Çakaloğlu ve Bodrum Deniz Müzesi Müdürü Sayın Selen Cambazoğlu’nun katılımıyla gerçekleşti.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın Bodrum Deniz Müzesi’ne ilettiği mesajın bir kısmı şöyle; "Büyük Türk Denizcisi Turgutreis’in ve kıymetli denizcimiz Sadun BORO’nun manevi hatıralarının yaşatıldığı, ülkemizin nadide turizm beldelerinden olan Bodrum’da denizi ve denizciliği sevdirmek üzere ziyaretçilere kapılarını açan Bodrum Deniz Müzesinin çağdaş müzecilik anlayışında icra ettiği müzecilik faaliyetlerini yakından takip etmekteyiz.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın günümüz gençliğine ve gelecek nesillere mavi vatanı tanıtma, sevdirme, denizciliği yaygınlaştırma misyonu çerçevesinde müzenizin koleksiyonuna katkıda bulunmayı Türk Denizciliği açısından kendimize bir borç olarak görmekteyiz."

Açılışta yaptığı açıklamada Bodrum Belediye Başkanı Sayın Ahmet Aras: “Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız bize bu kentin tarihiyle özdeşleşen eserleri armağan etti.

Müze koleksiyonunda bulunan çok değerli eser ve objelerin arasına çok anlamlı bir bağışla yeni katılan bu özel gemi modelleri ve tablolar için buradan bir teşekkürü borç bilirim. Bodrum Deniz Müzesi’nin genişleyen koleksiyonu artık müzeye sığmıyor, Bodrum’a yaraşır daha güzel bir deniz müzesi için çalışmalar yapacağız” dedi.

Bodrum Deniz Müzesi Müdürü Selen Cambazoğlu yaptığı açıklamada “Bodrum Deniz Müzesi genişlemekte olan koleksiyonuyla, Bodrum’un denizcilik tarihi ve kültürüyle ilgili yaptığı çalışmalar, koleksiyonlarla ilgili yürütülen bilimsel çalışmalar ve eğitim programlarıyla, müzecilik alanında güzel çıktılar oluşturmaya devam ediyor.

Müze proje sahipleri ve proje ortakları dışında da çeşitli kurum, kuruluş ve şahısların destekleri bizleri mutlu ediyor. Bunların arasında ayrı bir yeri olan T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı hibeleri ise bizi ayrıca sevindirdi. 2019 senesinden beri İstanbul Deniz Müzesi modelcileri tarafından müzemize özel yapılan gemi modelleri ve tablo röprodüksiyonları tamamlandı ve müzemizde yerini aldı.

Pandemi sebebiyle geniş katılımlı bir açılış seremonisi yapamasak da, belediye başkanımız Sayın Ahmet Aras ve başkan yardmıcımız Sayın Emel Çakaloğlu’nun katılımlarıyla bu duyuruyu gerçekleştiriyoruz. Turgut Reis ve Barbarossa röprodüksiyon tablolarının, TCG BODRUM, TURGUTREİS zırhlısı ve milli gemimiz MİLGEM modellerinin, kaideleri, vitrinleri ve bilgi panolarıyla müzemize hibe etmelerinden dolayı T.C. Deniz Kuvvetlerine teşekkür ediyoruz” dedi.

Bodrum Deniz Müzesi’ne T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından hibe edilen model gemiler ve tablolar, müze zemin katında bulunan sergi alanında ziyaret edilebilir.

Vira Haber