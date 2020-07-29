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Türkiye’den Yeni Hamle, Tekrar NAVTEX İlan Edildi

Türkiye’den Yeni Hamle, Tekrar NAVTEX İlan Edildi

Türkiye, Doğu Akdeniz’deki gerilimin ardından tekrar NAVTEX ilan ederek kararlılığını tüm dünyaya gösterdi.

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Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'nın internet sayfasında yer alan NAVTEX duyurusunda Barbaros Hayreddin Paşa, M/V Tanux-1 ve R/V Apollo Moon isimli gemilerin sismik çalışmalar yapmak üzere Doğu Akdeniz'de görevlendirildiği belirtildi.

Araştırma gemisi bu kapsamda Kıbrıs ile Lübnan arasında kalan deniz sahasında 28 Temmuz-18 Eylül tarihleri arasında çalışma yapacak.

Barbaros Hayreddin Paşa sismik arama gemisi arama faaliyetlerini 2 ve 3 numaralı sahalarda yapacağını duyurdu.

Vira Haber

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