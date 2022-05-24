Deniz Ticareti Dergisi’nin Yurtdışı Sayısı Yayında

Denizcilik sektöründe yaşanan önemli gelişmelerin yer aldığı dergide önemli isimlerin görüşleri de bulunuyor. Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir’in kaleme aldığı yazıda mavi vatanın önemine vurgu yapılarak devlet bütünlüğünün mavi vatanın müdafaasından geçtiğine dikkat çekiliyor.

“Turkey and Maritime” disiplin başlığındaki yazıda ise Türkiye’de yapılan denizcilik faaliyetlerine dair istatistiksel veriler paylaşıldı.

Dergide aynı zamanda İMEAK Deniz Ticaret Odası Şube Başkanlarının bölgelerinde yapılan turizm faaliyetlerine dair bilgiler yer alıyor.

TİM Başkan Vekili Başaran Bayrak, GİSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kıran, Türk Loydu Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu, Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cem Seven, KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Kalkavan Sesel, Mustafa Muhtaroğlu, Mustafa Aslan, Ufuk Erinç ve Lucy Pavlova gibi değerli isimlerin yazılarına https://www.virahaber.com/d/file/DTO_POSIDONIA_2022%2014.11.56.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi okumalar.

Vira Haber