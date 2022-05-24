TMMOB Gemi Mühendisleri Odası, Gaz Ölçüm Uzmanlığı ve Destek Personeli Semineri Düzenledi

TMMOB Gemi Mühendisleri Odası, 1 Şubat 2022 tarih ve 31737 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Gemi ve Su Araçlarında Gazdan Arındırma Yönetmeliği” ile “T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü” tarafından Gaz Ölçüm Uzmanı ve Gaz Ölçüm Destek Personeli Semineri düzenleme konusunda yetkilendirildi.

1 ay içinde düzenlenen dört seminer, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü’nün görevlendirdiği gözlemciler eşliğinde gerçekleştirildi.

25 / 30 Nisan 2022 tarihlerinde düzenlenen Gaz Ölçüm Uzmanı Seminerinin teorik dersleri Tuzla İbis Otel’de, pratik dersi ise TK Tuzla Shipyard’da gerçekleştirildi. Seminere 30 kişi katılım sağladı.

09 / 14 Mayıs 2022 tarihlerinde düzenlenen Gaz Ölçüm Destek Persoenli Seminerinin teorik dersleri Tuzla İbis Otel’de, pratik dersi ise TK Tuzla Shipyard’da gerçekleştirildi. Seminere 28 kişi katılım sağladı.

16 / 21 Mayıs 2022 tarihlerinde düzenlenen Gaz Ölçüm Uzmanı Seminerinin teorik dersleri Tuzla İbis Otel’de, pratik dersi ise Desan Tersanesinde gerçekleştirildi. Seminere 30 kişi katılım sağladı.

23 / 28 Mayıs 2022 tarihlerinde düzenlenen Gaz Ölçüm Destek Persoenli Seminerinin teorik ve pratik dersleri Beşiktaş Tersanesinde gerçekleşiyor. Seminere 19 kişi katılım sağladı.

Seminerlere toplam; Seminerler, Sayın Engin KAYA, Sayın Taylan ÜLERGİN, Sayın Fatih ÇİMEN, Sayın İlknur BATUK, Sayın Ersin ŞEKER, Sayın Ferdi ÇETİN tarafından verildi.

Seminerlerde ”İlgili Mevzuat ve Uygulama Genel Bilgileri”, ”Gemi ile İlgili Tanımlar”, ”Gaz Ölçümü ve Sertifikalandırma”, ”Gaz Çeşitleri”, ”Yanma ve Patlama ile İlgili Genel Bilgiler, ”Örnek Alma”, ”Gaz Ölçüm Cihazlarının Tanıtımı”, ”Kapalı Yerlerin Sınıflandırılması”, ”Kapalı Alanlara Giriş ve Çalışma İzinleri ile Tehlikeler” ve ”Tankların Yıkanması ve İnertleme”, “Kapalı ortamlar, acil durumlarla alakalı iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı”, “Parlayıcı veya patlayıcı gaz ve kimyasallarla iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı”, ”Denizde Güvenlik”, ”Can Kurtarma Araçlarının Bakımı” ve ”Can Kurtarma Araçlarının Kullanımı”, ”İlk Yardım”, “Temel iş sağlığı ve güvenliği kuralları”, ve “Yangın güvenliği” konuları tüm detayları ile işlendi.

Seminerin uygulamalı dersi olan “Gaz Ölçüm ile ilgili Uygulama Örnekleri” Sayın Engin Kaya ve Fatih ÇİMEN tarafından gerçekleştirilerek seminer tamamlandı.

Seminer sonunda TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Genel Sekreteri Sayın Faruk Sarı, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Meral BULDAÇ POLAT tarafından katılımcılara sertifikaları takdim edildi.

Seminerin uygulama derslerinin gerçekleşmesi için Gemi Mühendisleri Odası’na destek vererek, kurumlarını açan TK Tuzla Shipyard ve Desan Tersanesine şükranlarımızı sunuyoruz.

Katılımcılar, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü’nün düzenleyeceği sınavda başarı sağlayanlar, “Gaz Ölçüm Uzmanı/Destek Personeli” olarak yetkilendirilecek.

TMMOB Gemi Mühendisleri Odası’nın sektörümüzün ihtiyaçlarını ve taleplerini takip ederek, bir ay içinde düzenlediği dört seminer sektörümüzün ihtiyacını karşılamakta önemli derecede fayda sağladı.