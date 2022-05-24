Alıcı Bulamayan 62 Milyon Varil Rus Ham Petrolü Denizlerde Bekliyor

Enerji analiz şirketi Vortexa'nın açıkladığı rakamlara göre denizlerdeki Ural ham petrolü miktarı Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden önceki dönem ortalamasının üç katına çıktı.

Rus petrolünün deniz üzerinden yapılan ihracatı şubat ayında günde 7,9 milyon varil iken, mayıs ayında günde 6,7 milyon varile düştü.

Verileri değerlendiren Amerikalı enerji stratejisti Clay Seigle, Rus petrol ihracatının halen nispeten güçlü olduğunu gösteren rakamların durumu tam aktarmadığına dikkat çekti.

Houston merkezli stratejist Reuters haber ajansına "Denizlerdeki Rus petrolü birikmeye devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

Seigle'ın verdiği bilgiye göre denizlerde varış noktası belirlenmeden Ural ham petrolü taşıyan tankerlerin sayısı toplamda yüzde 15 arttı.

Bu petrolün bir kısmı açıklanmayan alıcılara nakliye edilirken, diğerlerinin satılamayan petrol olduğu bildirildi.

Amerika Birleşik Devletleri ve bazı başka ülkeler Rus ham petrolüne ve petrol ürünlerinin ithalatını yasaklamıştı. Bazı ülkeler ise gelecekte getirilebilecek yaptırımlar kaygısıyla Rus petrolü satın almaktan kaçınıyor.

Rus ham petrolünü taşıyan varillerin birçoğu başta Hindistan ve Çin olmak üzere Asya ülkelerine gidiyor.

G7 ülkeleri, mayıs ayında yaptıkları toplantıda Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketi kapsamında Rusya'dan petrol ithalatını kademeli olarak bitireceklerini ya da tamamen keseceklerini duyurdu.

Avrupa Komisyonu da Rus petrolüne ambargo getirmeyi planlıyor, ancak böyle bir ambargo öncesinde birçok Avrupa ülkesinin olası alımları arttırdığı belirtiliyor.

Ancak Avrupa Birliği üyesi ülkeler, Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanmasını öngören yeni yaptırım paketinde uzlaşma sağlamakta zorlanıyor. Macaristan'ın vetosu birliğin bu konuda anlaşmaya varmasına engel oluşturuyor.