Deniz Trafik Operatörleri Derneği İftar Programı Düzenledi

Deniz Trafik operatörleri Derneği İzmir’de Geleneksel İftar Yemeği etkinliğiyle sektör mensuplarını bir araya getirdi.

İzmir Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi (VTS) Operasyon Amiri Kaptan Özge Yavuz ve Dernek Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Kaptan Ozan Sayın’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte; Liman Başkanları, DEÜ Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Deveci ve Akademisyenleri Prof. Dr. Selçuk Nas, Prof. Dr. Soner Esmer, DEFMED Yönetim Kurulu Başkanı Orçun Erbayraktar ve Bölgedeki başkılavuz kaptanları yer aldı.