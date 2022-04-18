Katar’ın 4’üncü Hava Savunma Korveti Denize İndirildi

Düzenlenen törene Katar Devleti İtalya Büyükelçisi H.E. Khalid bin Yousef Al-Sada, Tuğgeneral Rashid Al Qashouti, Katar Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Temsilcisi Tuğgeneral Ali Ameen, Katar Deniz Kuvvetleri Temsilcisi Başkanı Tümgeneral Hilal Al Muhannadi, Katar Devleti Roma Savunma Ataşesi Hilal Al Muhannadi, İtalyan Deniz Kuvvetleri MCM Kuvvet Komutanı Tuğamiral Riccardo Marchiò ve Fincantieri Deniz Gemileri Bölümü Genel Müdür Yardımcısı Marco Acca katıldı.

RINAMIL standartlarına uygun olarak tasarlanan Al Zubarah sınıfı korvetler, oldukça esnek olacak ve deniz kurtarma kapasiteleriyle gözetlemeden savaş gemisi olmaya kadar farklı türden görevleri yerine getirebilecek kapasitededir. Yaklaşık 107 metre uzunluğunda, 14.70 metre genişliğinde ve maksimum 28 knot hıza sahip Kombine dizel (CODAD) tahrik sistemi ile donatıldı. Gemide 112 kişilik mürettebat görev yapacaktır.



Ayrıca korvetler, RHIB gibi yüksek hızlı botlar, yanal vinçler veya arka tarafta bulunan bir çekme rampası aracılığıyla kullanıma hazır hale getirmektedir. Ayrıca, uçuş güvertesi ve hangar, bir NH90 helikopterini barındıracak şekilde tasarlanmıştır.

Kaynak: defenceturk.net