Deniz Turizm Birliği Derneği’nden İMEAK Deniz Ticaret Odası’na Ziyaret

Deniz turizmi sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlar ve temsilcileri arasında dayanışmayı güçlendirmek, sektörün gelişimine rehberlik etmek ve Türkiye’nin deniz turizmini uluslararası alanda daha rekabetçi hale getirmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Deniz Turizm Birliği Derneği, İMEAK Deniz Ticaret Odası’na ziyaret düzenledi.

Deniz Turizmi Birliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Ataköy Marina Genel Müdürü Artun Ertem ile Deniz Turizmi Birliği Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran’ı makamında ziyaret etti.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Genel Merkezi’nde gerçekleşen ziyarette, Türkiye’nin farklı bölgelerinde görev yapan marina genel müdürlerinden oluşan Deniz Turizmi Birliği Derneği Yönetim Kurulu üyeleri ve Dernek Genel Sekreteri de hazır bulundu.

Ziyarette, deniz turizmi alanındaki güncel gelişmeler, sektörünün mevcut durumu ve geleceği ile marinacılığın gelişimi hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Ayrıca, deniz turizmi sektöründeki iş birliklerinin ve projelerin güçlendirilmesi için ortak çalışma olanakları ele alındı.

Deniz Turizmi Birliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Artun Ertem, ev sahipliği ve sektöre olan destekleri için İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran’a teşekkür ederek kendisine sembolik bir hediye takdim etti.

Deniz Turizm Birliği Derneği’nin Misyonu

Deniz turizmi alanında yatırım ve işletmecilik yapan kuruluşlar arasında iş birliğini güçlendirmek, sektöre yönelik mesleki, sosyal ve teknik araştırmalar yapmak, sektörel disiplini sağlamak ve ülkemizin deniz turizminin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla faaliyet göstermektedir. Bununla birlikte, Türkiye’nin uluslararası rekabet gücünü artırmak, deniz turizminin tanıtımını yapmak ve üyelerinin haklarını koruyarak ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içinde sektöre yönelik altyapının gelişimini desteklemek derneğin temel hedefleri arasındadır.

Vira Haber