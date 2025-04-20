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Marmara Denizi Tehlikede

Marmara Denizi Tehlikede

Gönen'de Çerpeş Deresi'ne dökülen kimyasal atık, Gönen Çayı'na karışarak yaklaşık 13 kilometrelik su hattını etkiledi.

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Kirliliğin Marmara Denizi'ne ulaşma riski büyük endişe oluşturuyor. Atığın kaynağı henüz bilinmezken, çevrede kötü koku ve renk değişimi gözlemlendi. Vatandaşlar, çevre ve insan sağlığını tehdit eden bu duruma karşı yetkililerin acil inceleme başlatmasını istedi.

Vira Haber


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