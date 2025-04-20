Marmara Denizi Tehlikede

Kirliliğin Marmara Denizi'ne ulaşma riski büyük endişe oluşturuyor. Atığın kaynağı henüz bilinmezken, çevrede kötü koku ve renk değişimi gözlemlendi. Vatandaşlar, çevre ve insan sağlığını tehdit eden bu duruma karşı yetkililerin acil inceleme başlatmasını istedi.

Vira Haber