Deniz Turizmi Araç Denetimlerine İlişkin Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı
İstanbul’da faaliyet gösteren deniz turizmi araçlarına Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığınca yapılan denetimlere ilişkin bilgilendirme toplantısı, 30 Mayıs 2024 Perşembe günü, İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.
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Toplantıya, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Gülcek, ilgili Meslek Komite Başkan ve Üyeleri katıldı.
Toplantıda, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı Harekat Komutanlığı yetkilileri, denetimlerde dikkat edilen esaslar ve uygulamalara ilişkin bilgilendirmede bulundu.
Vira Haber
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Etiketler : Deniz Turizmi, Araç Denetimi, Bilgilendirme Toplantısı, İMEAK DTO
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