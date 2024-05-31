Muzafferbey İsimli Kuru Yük Gemisi Türk Bayrağı'na Geçti
4.471 DWT kapasiteli MUZAFFERBEY gemisi Türk Uluslararası Gemi Sicili'ne kaydedilerek Türk bayrağını dalgalandırmaya başladı.
A+A-
Denizcilik Genel Müdürlüğü MUZAFFERBEY isimli kuru yük gemisi hakkında sosyal medya hesabından şu açıklamalara yer verdi:
"İdea Denizcilik, gemi filomuzu yenileme misyonumuza değerli bir katkı sağladı!
2023 yapımı, 4.471 DWT kapasiteli kuru yük gemisi "MUZAFFERBEY" Türk Uluslararası Gemi Sicili’ne kaydedilerek Türk bayrağını gururla dalgalandırmaya başladı.
Hayırlı olsun."
Vira Haber
Bu haber toplam 121 defa okunmuştur
Etiketler : Muzafferbey, Kuru Yük Gemisi, İdea Denizcilik
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.