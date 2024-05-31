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IMO’da MSC’de Alınan Kararlar Açıklandı

IMO’da MSC’de Alınan Kararlar Açıklandı

Denizcilik Genel Müdürlüğü, ülkemizi temsil ettiği bu toplantıda alınan önemli kararları sosyal medya hesabından duyurdu.

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Bakanlığın sosyal medya hesabında yayınlanan kararlardan şu şekilde bahsetti :

”Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Deniz Emniyeti Komitesi 108. Dönem Toplantısı (MSC) 15-24 Mayıs 2024 tarihlerinde Londra’da gerçekleştirildi.

Bakanlığımızca ülkemizi temsil ettiğimiz bu toplantıda alınan önemli kararlar aşağıda yer almaktadır” ifadelerini kullandı.

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Vira Haber

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