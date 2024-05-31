“Aliağa Elleçlemede Birinci Liman Konumunda”

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda 2024 yılının ilk dört ayında Aliağa limanlarında gerçekleşen yük ve konteyner istatistiklerini değerlendiren Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek; Aliağa limanlarının net ton da liderliğini sürdürdüğünü ve yine hem boşaltma hem de yükleme elleçlemesinde birinci liman konumunda oldukları söyledi.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Mayıs ayı Olağan Meclis Toplantısı, meclis başkanı İsmail Önal’ın başkanlığında; Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek ve şube meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantının gündeminde Odanın Mayıs ayı faaliyetleri ile 2024 yılının ilk dört ayında Aliağa limanlarında gerçekleşen yük ve konteyner istatistikleri yer aldı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Mayıs ayı olağan toplantısı yapıldı. Hizmet binasında gerçekleştirilen toplantıda, toplantı zabıtlarının onaylanmasının ardından Mart ve Nisan ayı mizanı onaya sunuldu, oy birliğiyle kabul edildi. Mayıs ayı faaliyet raporunun paylaşıldığı meclis toplantısı, İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek’in 2024 yılının ilk dört ayında Aliağa limanlarında gerçekleşen yük ve konteyner istatistikleri ile şube faaliyetleriyle ilgili konuşmasıyla devam etti.

İzmir Valiliği, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Aliağa Kaymakamlığı tarafından organize edilen, Aliağa Belediyesi ev sahipliğinde 20-25 Mayıs tarihleri arasında 6 ilçeden yaklaşık 1400 yarışmacı sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen ‘Kuzey Ege Spor Oyunları’nın yoğun ilgiyle karşılandığını belirterek konuşmasına başlayan Şimşek “İlçemiz Mayıs ayı içerisinde güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Bizlerde İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubemiz olarak denizle ilgili alanlarda yarışmaya katılan sporcularımıza destek olduk. Sporcularımız çeşitli dallarda aldıkları madalyalarla bizleri gururlandırdılar. Ödül alan ve yarışlara katılan tüm sporcularımızı bir kez daha tebrik ediyor, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” Dedi.

“Konteyner trafiğindeki artış devam ediyor”

Konuşmasına 2024 yılının ilk dört ayında Aliağa Limanlarında gerçekleşmiş olan yük istatistikleri ve elleçlenen konteyner rakamları üzerine bilgilendirmede bulunan Başkan Adem Şimşek “2024 yılının ilk dört ayında TEU bazlı elleçlenen konteyner trafiğine baktığımızda toplam TEU adedi 678 bin 690 olarak gerçekleşmiştir. Geçen senenin aynı döneminde elleçlenen 504 bin 238 TEU ile karşılaştırıldığında % 33 artış gerçekleşmiş olup Ambarlı, Kocaeli ve Tekirdağ’dan sonra 4. sırada yer almaktadır. Aliağa Limanlarına 2024’ün ilk dört ayında uğrak yapan gemi sayısı 2018 adet olmuştur. 2023 yılının aynı döneminde ise bu sayı 2107 adet olarak kayda geçmiştir. Geçen senenin aynı dönemine göre %2,8 azalma gerçekleşmiş olup Kocaeli’nin ardından 2. sıramızı koruyoruz.

“Aliağa Limanları net ton da liderliğini sürdürüyor”

2024 yılının ilk dört ayında toplam gross ton elleçleme miktarının 40 milyon 610 bin 87 ton olduğunu aktaran Başkan Şimşek, “2024 yılının ilk dört ayında elleçlenen net ton 29 milyon 334 bin 991 ton olmuştur. Geçen senenin aynı dönemine göre % 10,5 artış gerçekleşmiş olup Aliağa net ton da lider konumunu sürdürmeye devam ediyor.” Dedi.

“Aliağa elleçlemede de birinci liman konumunda”

“2024 yılının ilk dört ayında limanlarımızda yükleme net ton 11 milyon 288 bin 442 ton olmuştur. Geçen seneye oranlandığında ise % 15,8 artış gerçekleşmiş olup liderliğini korumaktadır. Boşaltma net ton ise 18 milyon 46 bin 549 ton olmuştur. Aliağa en çok boşaltma elleçlemesi olan birinci liman konumundadır. Geçen seneye göre % 7,6 artış gerçekleşmiştir.” Dedi.

Konuşmasını katılımcıların Kurban Bayramını kutlayarak sonlandıran Şimşek “Haziran ayı içerisinde yaşayacağımız mübarek Kurban Bayramı’nızı şimdiden tebrik ediyorum. Bayramın milletimize, ülkemize, İslam âlemine ve insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ediyorum.” Dedi.

Toplantı, Başkan Şimşek’in konuşmasının ardından dilek ve temennilerin dinlenmesi ile son buldu.

“Şimşek ve Yıldırım’a teşekkür plaketi”

Toplantı sonrası 01-13 Nisan 2024 tarihleri arasında Slovenya’da gerçekleşen Türkiye Yelken Federasyonu ILCA 4 Avrupa Şampiyonası’nda Erkekler Genel Kategorisinde yarışan AVEK Karşıyaka Yelken Kulübü sporcusu ve aynı zamanda milli sporcumuz Uğur Yıldırım’a İMEAK DTO Aliağa Şubesi’nin desteklerinden dolayı AVEK Karşıyaka Yelken Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Erman Erçeltik ve Bahadır Ekin, İMEAK DTO Aliağa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ufuk Yıldırım’a plaket takdiminde bulundu. İMEAK DTO Aliağa Şubesi Meclis Üyesi Berna Nizam ve Yeni Foça Windsurf Yelken ve Spor Kulübü yetkilisi Nadir Nizam, Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek’e, 2-5 Mayıs tarihlerinde yapılan TYF Rüzgar Sörfü Slalom 1.Ayak Yarışları’na vermiş olduğu destekten dolayı anı objesi takdim etti. Plaket takdiminin ardından günün anısına fotoğraf çekimi yapıldı.

Haber: Özgür GÜN/ÖZGÜRSES GAZETESİ