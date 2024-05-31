Medkon Ankara Gemisi Türk Bayrağına Geçti

Şirketin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bu önemli adım, müşterilerimize sunduğumuz hizmet kalitesini daha da ileri taşımak için yaptığımız yatırımların bir göstergesidir" denildi.

Açıklamada, "Türk ve dünya sularında hizmet verirken, müşterilerimize kesintisiz ve düzenli servisler sunarak onların ihtiyaçlarına en iyi şekilde yanıt veriyoruz. Profesyonel ekibimizle birlikte, güvenilir ve hızlı taşımacılık çözümleri sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Medkon Group olarak her zaman müşteri memnuniyetini ön planda tuttuklarını belirten şirket, "Filomuza eklenen yeni gemimiz Medkon Ankara ile hizmet ağımızı genişletmeye ve sizlere daha iyi hizmet sunmaya devam edeceğiz. Çalışanlarımızın bu başarıda payı büyük ve bu gururu birlikte paylaşıyoruz" dedi.

Vira Haber