İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi, Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından toplantının açılış konuşmasını yapan Aracı, kendilerini ağırlayan KTO Başkanı Recep Öztürk ve yönetimine teşekkür etti.

MECLİSE YOĞUN KATILIM

Meclise; Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Soner Esmer ve Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Umur Bucak, Kocaeli Üniversitesi Karamürsel Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Bamyacı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürü Yüksel Demircan, İZAYDAŞ Deniz Hizmetleri Şefi Ercan Azak, STK Temsilcileri, eğitimciler ile denizcilik paydaşlarımız katıldı.

“TURİZM KİMLİĞİMİZ HER GEÇEN GÜN GELİŞİYOR”

Meclis toplantısının açılış konuşmasını gerçekleştiren İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel, “İçinde yaşadığımız Kocaeli kentinin turizm kimliğinin her geçen gün gelişiyor oluşunun mutluluğunu yaşıyoruz. Kocaeli’yi yalnızca sanayi ve liman kenti değil, aynı zamanda bir turizm kenti olarak gören İMEAK Deniz Ticaret Odası bu yönde atılan adımları sonuna kadar destekliyor. Kocaeli, bir yandan çarkların hiç durmadan döndüğü, limanlarında gemi trafiğinin bir an olsun azalmadığı bir şehirken, diğer yandan da mavi bayraklı plajlarında turizm faaliyetlerinin sürdüğü bir kenttir. Kocaeli’nin mavi bayraklı plaj sayısı 9’a ulaştı. Kocaeli’de yeni mavi bayrak Ereğli Kumyalı Plajı’nda dalgalanacak. Kocaeli’de mavi bayraklı plajların dalgalanması için önemli çalışmalara imza atan Kocaeli Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz” dedi.

“BİLİŞİM FUARI, KENTİMİZE YAKIŞIR BİR ORGANİZASYON OLDU”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde geçtiğimiz günlerde Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen Bilişim Fuarı hakkında da duygu ve düşüncelerini aktaran Vedat Doğusel, “Kuşkusuz ki fuarcılık da yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda turizme dönük de bir çalışma. Çünkü bizler fuarlar düzenleyerek aynı zamanda kentimizi tanıtıyoruz. İlk kez Yat Fuarı düzenlediğimizde olağanüstü bir ilgiyle karşılaştık. Bu ilgi, bu kentte güçlü fuarların düzenlenmesi gerektiğine dönük inancımızı kuvvetlendirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle 24-25-26 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Kocaeli Bilişim Fuarı da kentimize yakışan bir organizasyondu. Türkiye’nin bilişim sektöründeki dev isimlerini akademisyenler ve meslek kuruluşlarıyla bir araya getiren fuar, Doğu Marmara’nın en büyük fuarı olma özelliği ile bizlere gurur verdi. Emeği geçenleri tebrik ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ’NDE

FARKINDALIK YARATMAK İSTİYORUZ”

“Kocaeli’nin bir turizm kenti olabilmesi için temiz bir çevreye de ihtiyacı var” diyen Doğusel, Dünya Çevre Günü’nde farkındalık yaratmak adına çalışma içerisinde olduklarını da ifade ederek, “5 Haziran’da kutlayacağımız Dünya Çevre Günü’nde çevre temizliğine dönük farkındalık yaratma anlamında çabalarımızın olacağını ifade etmek istiyorum. Avrupa Birliği tarafından oluşturulan çevre standartlarını önemsiyoruz. Bunları uyguladıkça halkımızın hayat kalitesi ve refah düzeyinin de yükseleceği düşüncesindeyiz. Meclisimizin bugünkü ağırlıklı konusu, çevre duyarlılığını ortaya koyma adına İzmit Körfez’imizde faaliyet gösteren üyemiz İZAYDAŞ şirketinin ‘Denizcilik Atıkları Uygulamalarına’ yönelik çalışmalarını sektörümüzün bilgilerine sunmayı amaçladık” dedi.

DOĞUSEL: “EN ÇOK İHRACAT DERİNCE’DEN”

Kocaeli Liman istatistikleri ile ilgili bilgiler veren Vedat Doğusel, “Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, bu yılın ilk dört ayında ihracatımız 12 milyar 999 milyon dolar olurken ithalatımızın ise 25 milyar 223 milyon dolara ulaştı. İlk dört ayda en çok ihracat yapan gümrük kapımız 5 milyar 870 milyon dolar ile Derince olurken, Derince’yi takip eden Dilovası’nda 2 milyar 977 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti. İthalatımızda ise, Dilovası ve Derince gümrük kapılarımız zirvede yer aldı. Dilovası Gümrük Müdürlüğü’nde, 7 milyar 537 milyon dolarlık ithalat, Derince Gümrük Müdürlüğü’nde ise, 9 milyar 881 milyon dolarlık ithalat gerçekleşti. İlk dört ayda Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Müdürlüğü’nün tahsil ettiği vergi ise, 145 milyar 144 milyon lira. 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre ihracatta %13,2, ithalatta ise %2,2’lik düşüşler yaşanmıştır” dedi.

“KONTEYNER ELLEÇLEMEDE 2. SIRADAYIZ”

Kocaeli gemi istatistiklerini dair verileri de paylaşan Başkan Doğusel, “2024 yılı ilk dört ayında Kocaeli’ye 908 adet Türk bayraklı gemi, 2 bin 184 adet yabancı bayraklı gemi olmak üzere toplam 3 bin 92 adet gemi uğramıştır. Türkiye’ye uğrayan gemilerin 16,7’si Kocaeli ilimize aittir. Yüklemede 10 milyon 358 bin ton elleçlenirken, boşaltmada 17 milyon 820 bin ton yük elleçlenmiştir. Toplamda, 28 milyon 178 bin ton elleçlenmiş ve Türkiye toplamında %15.7’lik pay alınmıştır. Konteyner elleçlemesinde, ilimiz toplam 766.826 TEU ile Türkiye genelinde 2. sıradadır” dedi.

CANBABA: “DENİZCİLİK YATIRIMLARIMIZI ARTTIRMALIYIZ”

Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba da kürsüye gelerek, “Denizcilik, ülkemizin geliştirilmesi gereken bir alanı. Bu konuda özellikle Türk gençleri üniversite okuyorlar. Şahsen, denizcilik üzerine eğitim gören gençlerimize daha iyi şartlarda ve imkanlarda yardımcı olmalıyız. Çünkü, Dünya ticaretinden en fazla pay denizcilikten alınıyor. Türkiye olarak; dünya deniz ticaretinden aldığımız pay %1,5. Bizim bunu kısa vadede %3’e çıkarmamız gerekiyor. Onun için doğru yerde doğru adımlara karar vermek lazım. Türk milletinin her zaman için daha iyi bir yerde olmasını istiyoruz. Doğru neyse onu yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Türk milletinin yüzünü denizciliğe dönüşü Karamürsel Alp zamanında. Kimdir Karamürsel Alp, ilk amiralimiz, ilk denizci. Dolayısı ile Karamürsel ve Kocaeli’de denizcilik ile ilgili girişimlerin artarak devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Kocaeli Üniversitemiz, İMEAK Deniz Ticaret Odası ve Kocaeli Şubemiz, ülkemizin denizciliğinin daha da ileri seviyeye gelmesi için yoğun çaba içerisinde. Bu çabaların meyvesini en kısa sürede toplayacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

SUNUM YAPILDI

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi’nin Mayıs Ayı 20. Olağan Meclis Toplantısı, İZAYDAŞ Deniz Hizmetleri Şefi Ercan Azak’ın, ‘Denizcilik Atıkları Uygulaması’, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürü Yüksel Demircan’ın ‘İzmit Körfez’i Dip Çamuru Temizliği’ konulu sunumunun ardından, üyelerin sektörel görüş ve önerilerini aktarması ile sona erdi.