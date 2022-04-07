Deniz Turizmi Çalışma Grubu Toplantısı Yapıldı

İMEAK Deniz Ticaret Odası Genel Merkezi’nde ve aynı zamanda çevrimiçi ortamda yapılan toplantıya İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran başkanlık yaptı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, Bodrum Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Dinç, Fethiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Arıkan, Marmaris Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Halil Bağlı, Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel, İskenderun Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kutlu, DTÇG üyeleri Yunus Can, Yusuf Ziya Çakır ve diğer yetkililerin katıldığı toplantıya P&I Sigorta Müdürü Kaptan Ufuk Teker de konuk oldu.

Toplantıda bölgelerdeki deniz turizmi ile ilgili konular istişare edildi.

Vira Haber