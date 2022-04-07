Yavuz sondaj gemisi, Karadeniz Mesaisine Başlıyor

Karadeniz'de 540 milyar metreküp doğal gaz keşfinin ardından doğalgaz arama faaliyetleri hız kesmeden sürüyor. Sismik gemiler Mavi Vatan'da enerji çalışmalarına gece gündüz demeden devam ediyor.

Yavuz sondaj gemisi de Karadeniz'deki ilk kritik görevine başlayacak. Gemi, yarın Filyos Limanı'ndan yeni görevi için hareket edecek. Fatih, Kanuni ve Yavuz sondaj gemileri Karadeniz'de eş zamanlı görev yapacak. Hedef, Karadeniz gazının 2023'te kullanıma sunulması.

Karadeniz'de Doğalgaz Seferberliği

Türkiye'nin sondaj gemileri Sakarya Gaz Sahası'nda farklı görevlerde bulunacak. Fatih sondaj gemisi Gökçe-1 sondaj kuyusunda mesaide. Kanuni, Türkali-2 kuyusunda derin deniz kuyu testlerini gerçekleştirdi. Şimdi Türkali-4'te sondaj çalışmalarına devam ediyor.

Deniz tabanına kuyu başı malzemelerinin ve vana sistemlerinin yerleştirilmesi gibi adımları kapsayan üst seviye kuyu tamamlama görevini ise Yavuz yapacak.

Vira Haber