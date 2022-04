Aqua 21. Ulusal Denizkızı Kongresi Gerçekleştirildi

Bu yıl geçtiğimiz yıllarda yapılan kongrelere nazaran bir ilke imza atan DÖDER, en büyük destekçilerinden biri olan Aqua Chartering’in isim sponsorluğunu alarak “Aqua 21. Ulusal Denizkızı Kongresi” adıyla dernek tarihine altın harflerle kazındı.

Kongre programı Denizci Öğrenciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Işık’ın konuşmasıyla başladı. 23 yıldır varlığını devam ettiren DÖDER’in idealist ve genç denizci öğrencilere ev sahipliği yaptığını dile getiren IŞIK, bu tür organizasyonların denizcilik öğrencilerine sektörle temas edebilme, eğitim ve öğretimlerden faydalanabilme, fikir alışverişinde bulunabilme, ulusal ve uluslararası öğrenci buluşmalarına katılım gösterebilme imkânı sunduğunu ve mesleğe ‘merhaba’ deme şansı yarattığını söyledi. Kadir IŞIK konuşmasında Aqua 21. Ulusal Denizkızı Kongresi’ndeki ilgili katılımla bir arada olmanın bireylere sağladığı değerlerden ve sektörün ileri gelenlerini ağırlamaktan onur ve gurur duyduğundan bahsetti.

DÖDER Başkanı Kadir Işık’ın coşkulu açılış konuşmasının ardından sözü isim sponsor olan Aqua Chartering kurucusu Melike Aysu Gürgan’a bıraktı. Sözlerine isim sponsoru olmanın hayatındaki en gurur duyduğu başarı olarak tarihe geçtiğini belirterek başlayan Gürgan Ulusal Denizkızı kongresinin 21 yıldır çizgisini bozmadan büyük bir özen içerisinde devam etmekte olduğunu dile getirdi. “Bugün aslında gelecekteki meslektaşlarımızın misafiriyiz” diyerek Denizci Öğrencilere verdiği değeri gösteren sözlerine DÖDER çatısı altından çıkmış bir öğrencinin sektörden başka bir öğrenciye kıyasla en az on kat daha başarılı olduğunu tecrübe ettiğini belirtip büyük bir gurur duyduğunu belirterek noktaladı.

Kongrenin açılışında 22. Dönem Denizci Öğrenciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fatih Yazar, her yıl hep daha iyisini hedefleyen Denizci Öğrenciler Derneği’nin yapısını bayrak yarışına benzeterek kongrenin beklentilerinin üzerinde olduğunu ve denizcilik sektörü adına dünyayı değiştirebilecek vizyona sahip olduğumuzu vurguladı.

Aqua 21.Ulusal Denizkızı Kongresi’nin ilk gününde protokol açılış konuşmasını yapan Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Orçun Erbayraktar, DEFMED Mezunları Derneği adına burada bulunduğunu belirterek kongrede bulunan herkese teşekkürlerini iletmesinin ardından sözlerine tüm denizcilerinin kalplerinin bir olduğunu dile getirerek devam etti. Denizci olmanın bir tutku olduğunu hatırlatmasının ardından mesleğimizdeki en güzel yanın bizim dayanışma ruhumuzu ortaya çıkardığını vurgulayan Erbayraktar, “Hepimiz aynı gemideyiz” tabirinin dayanışma ruhumuza verilebilecek en güzel örnek olduğuna dikkat çekti. Denizcilik hayatında etkileşimi, iletişimi ve sektörde sosyalleşmeyi can damarlarımıza benzeten Erbayraktar, bir diğer denizciye yaptığımız yardımın bizim kaybımız değil aksine önümüzü açan bir kapı olduğunu vurguladı. Konuşmasını “ Denizciliği, Türk’ün büyük milli ülküsü olarak düşünmeliyiz. ”sözleri ile noktaladı.

Agua 21. Ulusal Denizkızı Kongresi İkinci Gün

Aqua 21. Ulusal Denizkızı Kongresi’nin ikinci gününün Brokering 101 konulu ilk panelinde Aqua Chartering kurucusu Melike Aysu Gürgan, 19 ve 20. Dönem DÖDER Başkanı ve Aqua Chartering Broker’ı Fuat Var, Aqua Tanker’in Kurucusu Ayşegül GÖRÜR, Aqua Chartering Broker’ı Ayberk GÜRGAN, Aqua Chatering Kiralama Müdürü Nergis Ergün kıymetli bilgilerini ve tecrübelerini yıllardan beri gönül bağıyla bağlı oldukları denizci öğrencilere aktardı.

Samimi bir söyleşi tadında gerçekleşen panelde; Broker’ın bir günü nasıl geçer, bir brokerın yaşantısı ve bir broker nasıl olması gerektiğine dair konulara değinildi.

Aqua Chartering Ayberk Gürgan, denizcilik sektörüne gastronomi sektöründen geçiş yaptığını açıkladı. Fransa’da eğitim almasının ardından İzmir Çeşme’de yeme-içme sektöründe bir mekanı olduğunu ama zamanın rüzgarıyla denizcilik sektörüne geldiğini bizlere aktardı. Aqua’nın ilk zamanlarında büyük bir disiplinle bu işe girdiğini ve henüz iki kişilerken kendisinin de ekibe dahil olduğundan heyecanla bahsetti ve hayatının bu dönemini şu cümleyle tanımladı: “Aqua’daki güven, saygı ve içtenlik aşçılığı bırakmama sebep olmadı lakin broker olmamı sağladı.” İlk aylarda bazen kendi datalarından ya da diğer kaynaklardan armatörler ve armatör brokerların iletişim bilgilerini listelediğini ve bu noktanın çok mühim olduğuna dikkat çekti. Aqua’nın ilk yıllarında ise bu paydaşlarıyla bire bir görüşüp çalışma fırsatı için müsaade istediklerinden bahsetti. Brokerların her şeyden önce hizmet sektörüne adandığını ve yapılan işin para birimi ile ölçülemeyecek bir değere sahip olduğunu belirterek sözünü devretti.

Aqua Chatering Kiralama Müdürü Nergis Ergün, “Denizciliğin en güzel taraflarından biri alt-üst kavramının çok kuvvetli bir bağ olmasıdır.” Diyerek konuşmasına başladı. Hem üstün astından hem de astın üstünden öğrendiği paha biçilmez bir iletişim olduğunu belirtti. Her junior-senior bağının kendine has ve eşsiz olduğunu ve junior brokerı yakından tanıyıp o kişiye uygun bir yol haritası çizmekte olduklarının dile getirdi. Cümlelerini Aqua’da her bireyin birbirine aynı saygı ve sevgi çerçevesinde davranmaları sonucu bir aile olabildiklerini söyleyerek bitirdi.

Aqua Tanker’in kurucusu Ayşegül Görür ise denizci öğrencilerinin kendini nasıl daha donanımlı hale getirebileceğini ve sektörde nasıl başarılı bir birey olabileceklerini kendi tavsiyeleri ile birlikte aktardı. Coğrafya bilgisinin ve uluslararası haber takibinin bize çok büyük avantaj sağlayacağından bahsetti.

Denizci Öğrenciler Derneği’nin 19. ve 20. Dönem Başkanı ve aynı zamanda Aqua Chartering Broker’ı Fuat VAR, denizci öğrenciler ile değerli tavsiyelerini ve kıymetli bilgi birikimlerini paylaştı.

Son olarak, Aqua Chartering Kurucusu Melike Aysu GÜRGAN Brokering 101 panelinin kapanış konuşmasını yaptı. Bugün denizci öğrenciler için eksiksiz bir şekilde kongreye geldiklerini ve her türlü soruları cevaplayacaklarını dile getirdi. Denizci Öğrenciler Derneği’ne olan gönül bağının kuvvetini her sözüyle derinden hissettirdi. Ardından mesleki detaylara girerek sanılanın aksine brokerlığın acımasız bir meslek olmadığını bilakis brokerlığın ekip çalışmasına çok yatkın olduğunu ve çok büyük önem arz ettiğini vurguladı. Aqua’nın su gibi pürüzsüz bir şekilde yol alarak geliştiğini ve bu şekilde devam ettiğini mutlulukla anlattı. Aysu Gürgan’a göre bir brokerda olması gereken en önemli özelliğin güzel ahlak olması gerektiğinin altını çizdi.

Aqua 21. Ulusal Denizkızı Kongresi’nin ikinci gününün Denizden Karaya Serüven konulu ilk panelinde Esko Marine Genel Müdürü & LISCR Bölge Müdürü Erhan Esinduy, Esko Marine Genel Müdürü Adem Kocadağ ve Esko Marine Denizcilik Danışmanı Behzat Esinduy kıymetli bilgilerini ve tecrübelerini denizci öğrencilere aktardı.

Esko Marine Denizcilik Onursal Başkanı Behzat Esinduy, Hongkong’da staj yaptıüını söyleyerek sözlerine başladı. “Deniz hayatı her geçen gün insana tecrübe katmaya devam ediyor.” diyerek sözlerine devam etti. Esinduy, “Daha okuldayken karada nasıl iş bulurum diyen birinin yanlış bölüm seçmiş olduğunu düşünüyorum.” diye devam ederek denizci öğrencilere eğitim ve meslek hayatlarında karamsar olmamalarını ve vazgeçmeden çalışmaları gerektiği tavsiyesini vererek konuşmasını sonlandırdı.

Esko Marine Genel Müdürü & LISCR Bölge Müdürü Erhan Esinduy da Behzat Esinduy gibi staj konusuna dikkat çekerek “Türk denizciliği olarak stajın kavramını anlamış değiliz. Yurtdışında okula girmeden önce öğrenciyi destekleyen şirketler olmak zorunda ve stajda bir numaralı etken İngilizcedir.” diyerek stajda yabancı dilin önemine vurgu yaptı.

Agua 21. Ulusal Denizkızı Kongresi Üçüncü Gün

Aqua Ulusal Denizkızı Kongresinin son gününde Yüzen Sanatlar panelinde Nautika Yachting Genel Müdürü Melih Cankurt kıymetli bilgileriyle sevgili Denizci Öğrenciler Derneği üyelerine bilgilerini aktardı. Yat turizmini anlatarak sözlerine başlayan Cankurt bu sektörde çalışmanın ilk yolunun dil bilmekten geçtiğini ve sektör içerisinde sürekli yabancı müşteriyle temas etme fırsatı olduğundan atlanmaması gereken önemli bir kriter olduğunu ısrarla vurguladı. Yat kiralamadan, bakım onarıma, bakım onarımdan, seyahat rehberliğine kadar müşterinin tüm ihtiyaçlarını karşılama hizmeti vermektedirler. Sözlerine “Oldukça keyifli olan bu meslekte kendimi bir gün bile işe gidiyor gibi hissetmedim. Sanki teknem varmış da tekneme gidiyormuşum gibi hissettim. İşinizi severek yaparsanız sizler de bu duyguları yaşarsınız.” diyerek devam edem Cankurt gençlere hayatları boyunca unutmamaları gereken bir noktayı dile getirerek sözlerine son verdi.

Mavi Kariyer adlı panelde Makine Zabiti Kaan Sevinç ve Güverte Zabiti Ebru Gülbağ öğrencilerle soru- cevap tarzında ilerlerken aynı zamanda da çok önemli noktalara değindiler. Denizci öğrencilerden “Beşiktaş Denizcilik, ham petrol gemilerinde başlattığı stajyerlerine veya daha sonraki zabitlik süreçlerinde ham petrolde başlayan sonrasında dökmeye veya kimyasala geçiş yapabiliyor mu yoksa biz bunu stajdayken tercih edebiliyor muyuz?” sorusuna gemide sistemlerin değişebileceğiyle cevabına başlayan Ebru Gülbağ öncelikle uzak yol vardiya zabiti ve makine zabiti olarak mezun olunabileceğini anlattı. Sadece birkaç değişimin değişim olarak geçtiğini ve bunun dışındaki nüansların aynı olduğunu dile getirerek “gemi, gemidir” sözüyle cümlelerini noktaladı. Kaan Sevinç ise istenilen şirkette staj yapmak veya kariyere başlamak için sahip olunması gereken belli başlı özelliklerden bahsetti. Bu özelliklerden ilkinin cesur olmak gerektiğini, ikincisinin girişken olunması gerektiğini, üçüncüsünün ise özverili ve hırslı olunması gerektiğini söyledi. “Bu özellikleri eğer karşı tarafa aktarabilirseniz hayal ettiğiniz ve tercih ettiğiniz şirketlere girmeniz kolaylaşır. Kendinize güvenin, cesur olun ve biraz da kendinizden ödün verin.” diyerek tavsiyelerini noktaladı. Bilgi dolu birçok öneri içeren bu panel öğrencilerin diğer soruları ve konukların cevaplarıyla son buldu.

Aqua 21. Ulusal Denizkızı Kongre’sinin üçüncü gününde Deniz ve Hukuk konulu panelinde Memişoğlu Kurun Kurucu Ortağı Cavit Memişoğlu, Memişoğlu Kurun Kurucu Ortağı Adalet Seden Hocaoğlu, Avukat Zuhal Deniz Demir ve Avukat Nazlı Seren Çakır denizci öğrencilerle birlikte akıllardaki bütün soru işaretlerini kaldıran muhteşem bir panel gerçekleştirdi.

Panelin açılışını yapan Cavit Memişoğlu, deniz hukuku alanında deniz sigorta firmalarına PNI ve tekne alanında, Charter parti navlunun ödenmemesi, gemi alım satım işlerinde hem alıcı hem de satıcı tarafı olunarak gerekli hukuki hizmetinin verildiğini açıklayarak konuşmasına başladı. Sektörde denize tedarik veren firmaların yanında, seferden men edilmiş gemiler için de hukuki hizmet verildiğine dikkat çekti. En çok yaşanan gemideki mürettebatın yaralanması sonucu ülkesine dönmesi ya da vefat etmesi durumunda mağdur olan aileye gerekli olan desteğin verilmesini sağladıklarından bahsetti. Ayrıca çevre kirliliği ve kargonun yani gemide taşınan yükün eksik, hasarlı ya da geç kalması durumlarında da olduğu gibi deniz üzerinde gerçekleşen her olaya karşı adaleti sağlamak için canla başla çalıştıklarını dile getirdi.

Denizci Öğrenciler Derneği’nin pandemi sürecinde yapılamayan ve 2 yıl boyunca merakla beklenen Aqua 21. Ulusal Denizkızı Kongresi büyük bir ilgiyle karşılandı ve etkinliğin sonuna gelindi.

Sektörün birbirinden önemli isimlerini Kuşadası Seven Seas Sealight Elite otelde ağırlayan Denizci Öğrenciler Derneği, bu büyük organizasyonun sadece öğrenciler tarafından gerçekleştirildiğine inanmakta güçlük yaşayan gelen konuklar, şaşkınlık ve hayranlıklarını dile getirdi.

Türkiye’nin dört bir yanından değerli sektör büyüklerini ve denizci öğrencileri içinde barındıran yaklaşık olarak 500 katılımcı ile gerçekleşen organizasyonda sektöre dair birbirinden güzel paneller, sunumlar, sektördeki önde gelen insanlarla birebir konuşma fırsatı ve eğlenceli Denizci Bağları yapma yarışı gibi birçok keyifli anlara tanıklık ettiler.

Sektörün büyük isimlerinin “Birçok öğrenci etkinliğine katıldım fakat bu organizasyon bambaşkaydı.” övgüleriyle Denizci Öğrenciler Derneği’ne bu işi neden yaptıklarını hatırlattılar. Bu güzel övgüler ve unutulmaz günler denizcilik sektöründe büyük bir yankı uyandırırken aynı zamanda sonraki dönemlere de ilham oldu.

Vira Haber