Deniz Tutkunları ‘Karada’ Buluştu

65 binden fazla ziyaretçinin beklendiği, 22 Şubat’a kadar sürecek dev organizasyonda; 200’den fazla firma, 500’den fazla marka ve 300’den fazla tekne sergileniyor. Motoryatlardan katamaranlara, yelkenlilerden balıkçı teknelerine kadar 1500’den fazla ürün çeşidinin yer aldığı fuarda, teknelerin yüzde 50’si yerli üreticilere ait. YATED Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bekiroğlu, yerli üreticilerin dünya pazarına açılmasına destek olacaklarını vurgulayarak, fuar alanı için yapılan 5 yıllık anlaşmayla fiyatları sabitlediklerini, sektörü maliyet artışlarına karşı korumaya devam edeceklerini belirtti.

Karada düzenlenen dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük fuarı Bosphorus Boat Show 15 Şubat’ta kapılarını açtı. Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği (YATED) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bekiroğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen açılış törenine İstanbul Vali Yardımcısı Dr. Nail Anlar, Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cem Seven, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, ED Fuarcılık Kurucu Ortağı Dilek Soydan, ED Fuarcılık Kurucu Ortağı Emel Yılmaz katıldı.

YERLİ ÜRETİCİLER AĞIRLIĞI ARTTI

65 binden fazla ziyaretçi katılımının beklendiği İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuar 22 Şubat’a kadar ziyaret edilebilecek. Uluslararası arenada bir marka haline gelme hedefiyle düzenlenen fuar, YATED Fuarcılık A.Ş. organizasyonu, ED Fuarcılık’ın stratejik partnerliği ile hayata geçirildi. Denizcilik sektörünün 2025 yılındaki en büyük buluşması olan Bosphorus Boat Show Kara Fuarı'nda; 200'den fazla firma, 500'den fazla marka ve 300'den fazla tekne yer alırken, motoryatlardan katamaranlara, yelkenlilerden balıkçı teknelerine, deniz motorlarından şişme botlara ve aynı zamanda tüm tekne ekipmanlarına kadar 1500'den fazla ürün çeşidi bu fuarda görücüye çıktı. Sergilenen teknelerin yüzde 50’si yerli üreticiler tarafından üretilirken, dünyaca ünlü yat ve tekne markaları da fuardaki yerini aldı. Her bütçeye uygun tekne ve yatların sergilendiği fuarda fiyatlar 200 bin TL’den başlarken, 310 milyon TL’ye kadar çıkıyor.

HER GEÇEN YIL BÜYÜYECEK

YATED olarak her yıl daha iyisini yapmak için çalıştıklarını ifade eden Murat Bekiroğlu, “Gelecek yıllardan itibaren fuarımızı daha da büyütmek istiyoruz. Sektörde maliyetlerimiz çok yükseldi. Hem yerli hem de ithalatçı firmalar yükselen fiyatlardan etkilendi. Biz de YATED olarak sektörümüze destek olabilmek için fuar elleçleme ücretlerinin yüzde 50’sini karşıladık. Desteklerimizi artırarak devam ettireceğiz. Bu kapsamda fuar alanı için 5 yıllık bir anlaşma yaptık. Fiyatlarımızı sabitledik. Böylece gelecek yıllardan itibaren tekne ve yat fuarımıza katılım, daha uygun fiyata olabilecek. YATED olarak kazandığımızı sektörümüz için harcamaya devam edeceğiz.” dedi. Kara fuarlarının bu zamana kadar ithalatçı ağırlıklı düzenlendiğini kaydeden Murat Bekiroğlu, “Ancak bu yıldan itibaren yerli üreticilerin payı arttı. Bu fuarda da yerli teknelerimizin dünyaya açılmasını hedefliyoruz. Yerli üreticilerin dünyaya tanıtılması için elimizden geleni yapacağız.” diye konuştu.

Vira Haber