Deniz ulaşımına fırtına engeli

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar etkisini artırdı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi.

İstanbul'da şiddetli rüzgar etkisini artırdı

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) arası 11.00, 13.00 ve 15.00, İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 12.30, 14.30 ve 16.30, İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) 14.30 ile, Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) arası 15.55 seferleri hava muhalefeti nedeniyle programdan kaldırıldı.

BUDO'nun 07.00-10.30 saatlerindeki bazı seferleri de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.

İstanbul Deniz Otobüsleri'nde ise, saat 07.45'teki Bandırma-Yenikapı-Bostancı, 07.50'deki Kadıköy-Yenikapı-Bursa ve 08.30'daki Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferleri yapılamamıştı.

Fırtına, Gökçeada'ya Ulaşımı Durdurdu

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine bugün yapılması planlanan feribot seferleri, kuvvetli poyraz nedeniyle iptal edildi.

Kuzey Ege Denizi'nde sabah erken saatlerde etkili olmaya başlayan fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada arasındaki feribot seferlerinde aksamalar meydana geliyor. Saatteki hızı 70 kilometreyi bulan poyraz fırtınası nedeniyle Gestaş firması, Gökçeada'ya gün içinde yapılması planlanan bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre, sabah saat 07.00'de Gökçeada ve Kabatepe'den karşılıklı yapılması planlanan seferler yapılamadı. Kabatepe ve Gökçeada'dan saat 10.00'da karşılıklı yapılması gereken seferler de iptal edildi. Ayrıca saat 13.00'deki Kabatepe-Gökçeada seferinin de yapılamayacağı bildirildi.

Gestaş firmasının Geyikli-Bozcaada hattındaki seferleri ile boğaz hattındaki seferleri ise aksamadan devam ediyor.

Vira Haber