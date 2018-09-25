Gemide bekleyen mülteciler Fransa'ya yöneldi

Sivil toplum kuruluşu SOS Mediterranee tarafından Paris'te düzenlenen basın toplantısında Aquarius gemisi ile ilgili bilgi verildi. 17'si çocuk 58 mültecinin bulunduğu geminin Marsilya Limanı'na doğru dümen kırdığı, Fransız makamlarından kıyılarına yanaşma izni talep ettiği belirtildi.

SOS Mediterranee Operasyonlar Genel Direktörü Frederic Penard, geminin şimdiye kadar İtalya ve Malta yönetimlerinden olumsuz yanıt aldığını, bu durumda gemidekilerin tahliyesi için Fransa'nın en makul adres olduğunu savundu.

Gemideki 58 mültecinin Marsilya Limanı'na çıkarılmasının tek yol olduğunu ifade eden Penard, insani gereklilikler nedeniyle Fransa yönetiminden bu talebi yerine getirmesini istedi.

Vira Haber