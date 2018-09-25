PRÜ 2018-2019 Akademik Yılı başladı

Piri Reis Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yılı Açılış Töreni, yapıldı. Piri Reis Üniversitesi’nin 2018-2019 Akademik Yılı açılış töreni; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin, Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Hızırreis Deniz, İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, Piri Reis Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Osman Kamil Sağ, Tuğamiral Yalçın Payal, İstanbul Liman Başkanı Muhammed Erdoğan, Türk Loydu Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu, GEMİMO Başkanı Feramuz Aşkın, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeleri, STK temsilcileri, eğitimciler, öğrenciler ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

Piri Reis Üniversitesi’nin 2018-2019 Akademik Yılı Töreni'nde açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Oral Erdoğan; Türk ve Dünya Denizciliğine uzman insanlar yetiştirmek için kurulan üniversitenin, denizciliğin her alanında ihtisaslaşma ve bilimsel çalışmalar geliştirmenin yanında teknolojiye hâkim, özgüveni yüksek, katılımcı, bilgiye nasıl ulaşacağını bilen, sorgulayan bireyleri yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Piri Reis Üniversitesi'nin kurulduğu günden bu yana denizcilik eğitiminde, yeniliklerin ve farklılıkların merkezi olduğunu dile getiren Prof. Dr. Oral Erdoğan, "Eğitimi daha kaliteli hale getirmek için üniversitemizde iler düzeyde simülatör merkezi kurulmuş, öğrencilerimizin kimseye zarar vermeden bir gemi nasıl kullanılacaksa öğrenmeleri mümkün hale gelmiştir. Çok ileri teknoloji ile donatılmış eğitim havuzumuz da Avrupa’nın önde gelen merkezlerindendir. Her türlü olumsuz hava ve deniz koşulunu bu havuzumuzda bir kumanda merkezi aracılığıyla öğrencilerimize sağlamaktayız. Mühendislik Fakültesinde uyguladığımız öğrenci odaklı ve proje temelli eğitimlerle yetkin ve nitelikli mühendisler yetiştiriyoruz. Daha şimdiden mezun öğrencilerimiz önemli şirketlerde işe başlamış bulunmaktadır. En son teknoloji ile donatılmış ve endüstriden güncel olarak kullanılan mühendislik yazılımlarının kullanıldığı bilgisayar destekli tasarım laboratuvarları sayesinde öğrencilerimiz çağın gerektirdiği eğitimleri almaktadır. Etkin bir biçimde uygulanan üniversite – sanayi iş birliği sayesinde öğrencilerimiz teorik eğitimlerini daha kolay pratiğe dönüştürebilmekte ve daha kolay iş bulabilmektedir." diye konuştu.

TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI 4012'YE ULAŞTI

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi aracılığıyla marka haline gelmiş kurumlarla karşılıklı anlaşmalar yaparak, üniversite öğrencilerini iş dünyası ile kaynaştırdıklarını ifade eden Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oral Erdoğan; "Finans ve ticaret ağırlıklı bölümlerin yanı sıra dünyadaki hızlı değişim ve gelişimin en önemli öncüsünün bilgi ve iletişim sektörün olduğu günümüzde tüm bölümlerde teknolojik gelişmelerin iş dünyasında etkin bir biçimde rahatlıkla kullanabilen, stratejik düşünme ve uygulama becerilerini geliştiren bireyler yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. Bu sene aynı zamanda üniversitemizin 10. yılını kutluyoruz. Çok genç bir üniversite olmamıza rağmen kısa sürede uluslararası kuruluşlarda ve projelerde yerimizi aldık. Piri Reis Üniversitesi tarafından Katar Savunma Bakanlığına uluslararası standartlar çerçevesinde en üst derecede denizcilik eğitimi sağlanması konusunda önce 13 Mart 2018’de çerçeve anlaşma ağustos ayının sonunda nihai anlaşmayı imzaladık. 2019 yılı itibariyle ocak ayından itibaren proje hayata geçirilecek. Bu anlaşma ile Katar Deniz Kuvvetlerine bağlı 4 akademik bölümden oluşacak akademinin oluşumu ve işletmesini Piri Reis Üniversitesi üstlenmiştir. Türkiye bu başarı ile kendisine aynı zamanda bilim aleminde kendisini dış dünyaya kabul ettirmiştir. Söz konusu ülke bu projeyi alma aşamasından önce en önemli Avrupa ülkelerinde bu eğitimi sağlamaya çalışmaktaydı. Bu işin en iyi Türkiye’de yapılacağına kanaat getirdiler. Bu sene makine zabitlerinin eğitim ve öğretiminde kullanılan IMO model kurs 2.07 makine dairesi simülatörü dokümanı Piri Reis Üniversitesi akademisyenleri tarafından hazırlanmıştır. Böylelikle IMO tarihinde ilk kez Türkiye tarafından bir üniversite IMO’ya ve denizcilik eğitimi yapan tüm ülkelere rehber olacak resmi bir doküman hazırlama başarısı göstermiştir. Tüm bunları üst üste koyduğumuzda Piri Reis Üniversitesi 10 yıl gibi kısa bir sürede dünya denizciliğinde gittikçe önemi artan bir yapı olduğunu göstermiştir. Toplam öğrenci sayımız 4012’ye ulaşmıştır. Mezun sayımız da 1454’e… Üniversitenin kuruluşundan bugüne çok sayıda bölüm açmayla uğraşmak yerine planlı, kontrollü ve ana ilkeye uygun bir strateji izlenmiştir. Bu çerçevede lisans bölümü sayımız 12, ön lisans bölüm sayımız 10, lisans üst 13 adettir" dedi.

HUKUK FAKÜLTESİNE GELECEK SENE ÖĞRENCİ ALINACAK

16 Şubat 2018’de kurulan Hukuk Fakültesine öğrenci alamadıklarını kaydeden Prof Erdoğan sözlerine şöyle devam etti; "Hukuk Fakültemize verilen sözlerin geçerli olmasıyla birlikte önümüzde sene öğrenci almayı hedeflemekteyiz. Deniz Hukuku ve Araştırma merkezimiz onaylanmıştır. 200’e yakın akademisyen 103 idari kadrolu personelimiz bulunmaktadır. Piri Reis Üniversitesi olarak denizcilik alanı başta olmak üzere eğitim ve araştırma faaliyetlerimizi uluslararası düzeyde gerçekleştirmek, mezunlarımızı dünyanın her yerinde en iyi koşullarla iş bulabilecek donanımda bulundurmak, araştırma ve geliştirme faaliyetlerimizin ülkemizin rekabet gücüne ve kalkınmasına fayda sağlamasını temin etmek, iç ve dış paydaşlarımızın iletişimiyle süreçlerimize ve faaliyetlerimize yönelik verimliliğin iyileştirilmesinde sürekliliği ve şeffaflığı esas almak kalite politikamızın esasını teşkil ediyor." diyerek sözlerini tamamladı.

9 bin aktif üyenin desteği ile kuruldu

İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, Piri Reis Üniversitesi'nin İMEAK DTO Üyelerinin, maddi, manevi desteği ve fedakarlığı ile 10 yıl önce kurulduğunu belirterek, Piri Reis Üniversitesi'nden beklentilerinin yüksek olduğunu kaydetti.

Çakır Üniversitenin İMEAK Deniz Ticaret Odasının 9 bin aktif üyesinin maddi ve manevi desteğiyle 10 yıl önce kurulduğunu belirtti ve sözlerine şöyle devam etti:" Bunca üyenin oluşturduğu ekonomiden ayrılan kaynakla büyük fedakarlıklarla ortaya çıkarılan bu altyapılar, tarihteki çok meşhur bir sadrazamın deyişini haklı çıkartacak şekilde "yelkenleri atlastan, halatları ibrişimden" misali, olabilecek en yüksek harcamalarla yerine getirilmiştir. Neredeyse başka hiç bir projeye ve muadili eğitim kurumlarına kaynak bırakılmaksızın bu yapılara aktarım yapılmıştır. Bu gerçek doğrultusunda bu üniversiteden beklentilerimizin de yüksek olması da normal ve haklı karşılanmalıdır. Üniversitemizin mevcut yönetiminden ve akademik kadrosundan ve dahi öğrencilerimizden üyelerimizin beklentilerine tercüman olacak bir kaç konuya temas etmek isterim Türk ve Dünya denizciliğinin sıçrama yaptıracak projeler ortaya koymak, ARGE ve deniz teknolojileri alanında büyük hamleler yapmak, diğer bir deyişle; akademik kadromuzdan ve öğrencilerimizden başımıza icat çıkarmanızı bekliyoruz. Denizcilik öğrencilerinin staj sorununun temelden çözülmesi, denk bütçelere sahip diğer üniversiteler seviyesinde yayın yaparak ilk 10’lar hedeflenmelidir. Denizciliğimizin biriken sorunlarının çözüm yollarını ortaya koyacak akademik çalışmalara destek verilmelidir. Deniz Ticaret Odası olarak üniversite – sanayi işbirliğini özellikle denizcilik eğitimi veren üniversitelerimizin ilgili fakülte ve yüksek okullarının yetkilileri. YÖK, Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ve idaremizle birlikte bir çalıştay düzenlemeyi hedeflemekteyiz. Bunun bir ön çalışması da eğitimle ilgili olanı 27 Eylül’de yapılacaktır. Biz de Deniz Ticaret Odası olarak buna destek olacağız. Yeni eğitim ve öğretim yılınız hayırlı olsun. Başarılarınızın daim olması için Deniz Ticaret Odasının desteğinin arkanızda olacağını bildirmek isterim"

Açılış töreninde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Selim Dursun ise konuşmasından sonra derece ile okula giren öğrencilere ödüllerini Rektör Prof. Dr. Oral Erdoğan ile birlikte verdi.

Akademik yıl Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Bahri Şahin'in verdiği "ilk ders" ile başladı.

Vira Haber