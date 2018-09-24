İran Hazar Denizi’nin adını değiştiriyor

İran Haritalama Kurumu Başkanı Masud Şafi, yaptığı açıklamada, Hazar yerine Kaspiyan (Hazar’ın Pers dili) isminin iç haritalarda kullanılacağını “İsna” haber ajansına söyledi.

KASPİYAN OLSUN İSTİYORLAR

“Şu anda, bu denizi iç haritalarda” Kaspiyan “ve uluslararası düzeyde” Kaspiyan “olarak görüyoruz. “Kaspiyan” kelimesini İran dilinden ve iç haritalardan da kullanabiliriz “dedi.

Masud Şafi şöyle bir açıklamada bulundu: “Geçen sene Körfez’den yeni haritalar sunarak, yarım yüz yıl sonra İran haritalarında İngilizce adları değiştirebildik. Doğal olarak, bu önemli olayda, “Fars Körfezi” kelimesi de yayınlandı. Şimdi bu harita yurt dışında kullanılıyor. Bu yıl İran haritalarının Hazar Denizi çevresindeki Rus haritalarında kullanılmayacağını umuyorum. Haritalarımız iki yerde onaylanmıştır ve diğer beş istasyon için Uluslararası Hidrografik Organizasyon (IHO) onayını dört gözle bekliyoruz. Bundan sonra, çok önemli bir plan uygulayacağız.”

Tarih boyunca Türk kavimleri Hazar Denizi’nde yaşamış ve birçok güçlü devlet kurmuştur. Bu nedenle, coğrafi isimlerin büyük bir çoğunluğu Hazar Denizi’ne ulaşırken çevredeki alanda kullanılan isim Türkçe’dir. Bu deniz her zaman Hazar Denizi olarak anılır, ancak son zamanlarda Fars ırkçıları bu isme karşı özellikle mücadele ediyorlar. Amaç, Türk kimliğini ve dilini İran ve Azerbaycan tarihi üzerinden silmeye çalışıyorlar.

Vira Haber