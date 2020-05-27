İstanbul15 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Deniz Ulaşımına Poyraz Engeli
Deniz Ulaşımına Poyraz Engeli

Deniz Ulaşımına Poyraz Engeli

Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkili olan lodos, deniz ulaşımında aksamalara sebep oluyor.

A+A-

Hızı yer yer 50 kilometreye ulaşan lodos sebebiyle yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ve tanker, Tekirdağ sahiline demirledi.

Aynı zamanda lodos küçük tekne balıkçılarını da olumsuz etkiledi, balıkçılar bugün denize açılamadı.

20200527-2-42652376-55351945-web.jpg 20200527-2-42652376-55351947-web.jpg

Vira Haber

Bu haber toplam 47 defa okunmuştur
Etiketler : , , , ,

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.