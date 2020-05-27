Deniz Ulaşımına Poyraz Engeli
Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkili olan lodos, deniz ulaşımında aksamalara sebep oluyor.
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Hızı yer yer 50 kilometreye ulaşan lodos sebebiyle yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ve tanker, Tekirdağ sahiline demirledi.
Aynı zamanda lodos küçük tekne balıkçılarını da olumsuz etkiledi, balıkçılar bugün denize açılamadı.
Vira Haber
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