Türkiye’ De İlk Kez 3000 Ton Tekerlekler Üzerinde Suya İndi

Bu operasyonu özel kılan bir ilk gerçekleşti. Türkiye’de ilk kez 3000 tonluk bir gemi kırkayak sistemi üzerinde suya indirildi. Sefine’nin Bastø Fosen firması için ürettiği ‘Bastø Electric’ isimli feribot ile Dess Aquaculture firmasına ait canlı balık taşıma gemisi ‘Aqua Skye’ sırasıyla denizle buluştu ve denize indirilen gemiler Sefine Tersanesi rıhtımlarına bağlandı.

İniş Videosu: https://www.youtube.com/watch?v=eYF4qxKZf5E&feature=youtu.be

Vira Haber