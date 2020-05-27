Türkiye’ De İlk Kez 3000 Ton Tekerlekler Üzerinde Suya İndi
‘Bastø Electric’ ve ‘Aqua Skye’ı suya indiren Sefine Tersanesi, bir kez daha art arda gemi indirme operasyonuna imza attı.
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Bu operasyonu özel kılan bir ilk gerçekleşti. Türkiye’de ilk kez 3000 tonluk bir gemi kırkayak sistemi üzerinde suya indirildi. Sefine’nin Bastø Fosen firması için ürettiği ‘Bastø Electric’ isimli feribot ile Dess Aquaculture firmasına ait canlı balık taşıma gemisi ‘Aqua Skye’ sırasıyla denizle buluştu ve denize indirilen gemiler Sefine Tersanesi rıhtımlarına bağlandı.
İniş Videosu: https://www.youtube.com/watch?v=eYF4qxKZf5E&feature=youtu.be
Vira Haber
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