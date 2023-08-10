Deniz Ulaşımında Yeni Konsept: Galataport İstanbul Deniz Dolmuş

İSTANBUL’un favori buluşma noktalarından biri olan Galataport İstanbul’a ulaşım alternatiflerine bir yenisi eklendi. Misafirler, Şehir Hatları iş birliği ile hayata geçen Galataport İstanbul Deniz Dolmuş ile trafiğe girmeden Avrupa ve Anadolu yakasındaki iskelelerden Boğaz’ın tadını çıkartarak Galataport İstanbul’a ulaşabiliyorlar.

Deniz ulaşımına yeni konsept

Yoğun ilgi gören Galataport İstanbul Deniz Dolmuş seferleri ile misafirler, Kabataş ve Karaköy’e ek olarak deniz yoluyla direkt Galataport İstanbul İskele alanına ulaşabiliyorlar. Kadıköy-Üsküdar ve Bebek-Arnavutköy-Ortaköy-Beşiktaş Şehir Hatları iskelelerinden kalkan, tarife ücreti 50 TL olan seferlerle Galataport İstanbul’a ulaşan misafirler, burada zaman geçirdikten sonra yine aynı Şehir Hatları iskelelerine, Galataport İstanbul İskele alanından dönüş imkanı buluyorlar.

Şehir Hatları bünyesinde dünyanın yaşayan ve üreten en eski tersanesi konumundaki Haliç Tersanesi’nde özel sektör ve kamu iş birliği ile üretilen Galataport İstanbul Deniz Dolmuşları, 11,7 metre uzunluğunda. Yeni nesil ve çevreci alternatif ulaşım araçları olan Deniz Dolmuşlar, hareketli rampası ve engelsiz tekne tasarımı sayesinde engellilerin ve bebek arabalı ailelerin de rahatlıkla kullanımına olanak sağlıyor. Deniz Dolmuş, düşük yakıt tüketimi ile yüksek hıza ulaşabilme özelliği ile karbon salımını da azaltıyor.

Her biri 28 kişilik kapasiteyle hizmet veren iki adet Galataport İstanbul Deniz Dolmuş; haftanın yedi günü iki saatte bir Galataport İstanbul İskele alanından ve Şehir Hatları iskelelerinden günde toplam 24 sefer gerçekleştiriyor.

Erdem Tavas: “Galataport İstanbul Deniz Dolmuş, erişim kolaylığı sağlamanın yanı sıra İstanbul’un deniz yolu ulaşımına da bir katkı sağlıyor”

Şehir Hatları iş birliği ile hayata geçirdikleri seferlerin Galataport İstanbul ziyaretçileri için büyük kolaylık sunduğunu belirten Galataport İstanbul İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Erdem Tavas; “Galataport İstanbul’a sadece kruvaziyer gemileri ile gelen ziyaretçilerimiz değil, şehir içinden gelen misafirlerimizin de deniz yolundan direkt olarak ulaşacakları bir alternatif sunmayı arzu ettik. Şehir Hatları ile yaptığımız bu değerli iş birliği sonucunda, iki adet Galataport İstanbul Deniz Dolmuş ile misafirlerimiz, denizden de Galataport İstanbul’a gelebiliyorlar ve buradan yine Avrupa ve Anadolu yakasındaki iskelelere direkt olarak ulaşabiliyorlar. Yaklaşık dört aydan bu yana gerçekleşen Galataport İstanbul Deniz Dolmuş seferleri, erişim kolaylığı sağlamanın yanı sıra İstanbul’un deniz yolu ulaşımına da önemli ölçüde katkı sağlıyor. Bu iş birliği için Şehir Hatları’na teşekkür ediyoruz” dedi.

Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş ise yapılan iş birliği ile ilgili şunları söyledi: “Galataport İstanbul ile yapmış olduğumuz iş birliği, hem kamu ve özel sektör arasındaki ilişkiyi kuvvetlendirmesi hem de Deniz Dolmuş konseptinin ilk kez denenmesi anlamında bizler için çok kıymetli. Galataport İstanbul için Haliç Tersanesi’nde inşa ettiğimiz Deniz Dolmuşlar, tasarımı ve üretimi tarafımızca yapılan İBB Deniz Taksi teknelerinin 28 kişi kapasiteli geliştirilmiş modeli. Bu iş birliği ile İstanbulluların çok severek ziyaret ettiği bir nokta haline gelen Galataport İstanbul’a, deniz yolu ile ulaşım alternatifi sağlamış olduk.”

Mastercard sahiplerinin 50 TL tarife ücretinden %50 indirimli faydalanabildiği Galataport İstanbul Deniz Dolmuş seferlerinin saat bilgileri, Galataport İstanbul web sitesinden (galataport.com/denizdolmus) ve sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.

Vira Haber