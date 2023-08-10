Bodrum'da Gönüllü Dalgıçlar Denizin Dibini Temizledi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizin dibinden 128 kilogram atık çıkartıldı.
A+A-
Bodrum Belediyesince "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla düzenlenen deniz dibi temizliği etkinliği, Gümüşlük Mahallesi'nde devam etti.
Liman bölgesinde yaklaşık iki saat süren temizlikte, belediyede görevli gönüllü dalış ekibinin yanı sıra İnsansız Deniz Yüzeyi Temizleme Aracı da kullanıldı.
Vira Haber
Bu haber toplam 26 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.