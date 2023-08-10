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Bodrum'da Gönüllü Dalgıçlar Denizin Dibini Temizledi

Bodrum'da Gönüllü Dalgıçlar Denizin Dibini Temizledi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizin dibinden 128 kilogram atık çıkartıldı.

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Bodrum Belediyesince "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla düzenlenen deniz dibi temizliği etkinliği, Gümüşlük Mahallesi'nde devam etti.

Liman bölgesinde yaklaşık iki saat süren temizlikte, belediyede görevli gönüllü dalış ekibinin yanı sıra İnsansız Deniz Yüzeyi Temizleme Aracı da kullanıldı.

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Vira Haber

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