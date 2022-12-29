Deniz ve Hava Kuvvetlerinden Ege Denizi'nde Fiili Silah Eğitimi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıkları tarafından Şehit Denizci Piyade Er Musa Kaya fiili silah eğitimlerinin gerçekleştirildiğini bildirdi.
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Bakanlıktan yapılan videolu paylaşımda, manş hedeflerine başarıyla isabet eden hava savunma atışlarına ilişkin görüntülere yer verildi.
Açıklamada, "Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz tarafından Şehit Dz. P. Er Musa Kaya fiili silah eğitimleri gerçekleştirildi. Ege'nin Türk kara suları ve hava sahası içinde gerçekleştirilen eğitimde uçaklarımız tarafından çekilen manş hedeflerine hava savunma atışları başarıyla yapıldı." ifadeleri kullanıldı.
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