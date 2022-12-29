Finlandiya'nın İlk Yüzer Sıvılaştırılmış Doğal Gaz Terminali Ülkeye Vardı
Finlandiya'nın ilk yüzer sıvılaştırılmış doğal gaz terminali (FSRU) ülkenin güneyindeki Inkoo Limanı'na demirledi.
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Gelecek yılın başından itibaren operasyonel hale gelmesi beklenen terminalden sağlanacak gazın, Rus doğal gazının yerini doldurması hedefleniyor.
İspanya'dan aralık başında yola çıkan gemi 68 bin ton kapasiteye sahip.
Finlandiya'nın güneyindeki Inkoo Limanı'na demirleyen FSRU 10 yıllığına kiralandı.
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Etiketler : finlandiya, yüzer sıvılaştırılmış doğal gaz
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